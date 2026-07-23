Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Ángel Di María fútbol show en Rosario Central

Durante las últimas semanas, el conjunto rosarino recibió una noticia muy esperada por sus hinchas: el regreso de Franco Cervi. Después de una década desarrollando su carrera en el fútbol europeo, el extremo volvió al club que lo vio nacer con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía para afrontar los desafíos de la segunda mitad del año. Más allá del Clausura, la prioridad deportiva de Rosario Central continúa siendo la Copa Libertadores.