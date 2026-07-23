La frase del DT de Cienciano sobre su suegra en conferencia de prensa que se hizo viral

Sin embargo, la declaración que terminó recorriendo las redes sociales llegó instantes después, cuando fue consultado sobre si el equipo se había sentido intimidado por el contexto del partido. Lejos de responder de manera convencional, eligió una frase cargada de humor que rápidamente generó repercusión. “Primero, no sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí es asustar. Pero asustar no”, afirmó entre sonrisas.

“TACOS ALTOS PARA LAS QUINCEAÑERAS”



“ASUSTAR, ME ASUSTABA YO CUANDO ME LEVANTABA AL BAÑO DE MADRUGADA Y VEÍA A MI SUEGRA”



️ Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, a su manera luego del 0-2 con Lanús por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana



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Más allá del tono distendido de esa respuesta, el entrenador también realizó una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y explicó que la ansiedad terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro. “Yo creo que por ahí la ansiedad esa de tratar de empatar, porque te ves con uno más, nos pegó en el momento justo. Porque yo creo que también Lanús con uno menos tanto tiempo por ahí si le decías firmamos el 1-0, también lo firmaban”, analizó.

Posteriormente amplió su explicación sobre el desarrollo del partido y agregó: “Al final dentro un partido son varios los partidos que se juegan, y bueno, por ahí nos ganó la ansiedad por ir a buscar el empate y te buscan una pelota al espacio, enganchan, van al rebote y te hacen el segundo”.

Las declaraciones del entrenador argentino cobraron todavía más repercusión porque llegaron pocos días después de recibir una suspensión de un año en el fútbol peruano, una sanción que había despertado un intenso debate luego de que calificara como “mierda” a un torneo local.