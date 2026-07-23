Boca no se retira del mercado de pases: esperan ofertas por dos de sus principales juveniles

En los últimos meses también aparecieron Bournemouth, Besiktas e Inter entre los clubes que siguieron de cerca la evolución del futbolista. Sin embargo, el único que dio un paso formal fue Trabzonspor. La institución turca presentó una oferta cercana a los 8 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada rápidamente por la isnstitución, que consideró insuficiente el monto para desprenderse de uno de los proyectos con mayor proyección surgidos de sus divisiones inferiores.

Delgado tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de dólares. Además, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena pretende contar con él durante el segundo semestre, por lo que solo una oferta cercana a esa cifra modificaría la postura del club.

Cortado por Arruabarrena, Di Lollo podría salir en este mercado de pases

Una situación diferente atraviesa Di Lollo. El defensor perdió terreno en la consideración durante el comienzo del segundo ciclo del Vasco y dejó de ocupar un lugar fijo entre los titulares. Aun así, su juventud y sus condiciones continúan despertando interés en distintos mercados.

Durante las últimas horas apareció una propuesta concreta desde España: Alavés presentó una oferta para incorporar al zaguero mediante un préstamo por una temporada, aunque los detalles económicos del ofrecimiento no trascendieron públicamente.

Más allá de esa iniciativa, todo indica que la entidad rechazará la posibilidad. La intención de la dirigencia no pasa por ceder al defensor, sino por negociar una venta definitiva si llega una propuesta que satisfaga las expectativas económicas de la institución. El chico también tiene vínculo firmado hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión superior a la de Delgado, establecida en 20 millones de dólares.

Además, su nombre llegó a integrar la prelista de la Selección Argentina antes del Mundial 2026, una situación que reforzó el interés de varios clubes europeos.