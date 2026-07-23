Boca no se retira del mercado de pases: esperan ofertas por dos de sus principales juveniles
Tras encaminar la venta de Exequiel Zeballos al Napoli, la dirigencia xeneize sigue atenta al interés que despertaron otros futbolistas surgidos de las inferiores.
El mercado de pases de Boca continúa generando movimiento no solo por la llegada de refuerzos, sino también por la posibilidad de concretar nuevas ventas. Con la transferencia de Exequiel Zeballos al Napoli encaminada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme espera que durante las próximas semanas aparezcan ofertas formales por otros dos futbolistas que despertaron interés en el exterior: Milton Delgado y Lautaro Di Lollo.
Ambos jugadores fueron piezas importantes durante buena parte del primer semestre y, pese a su juventud, lograron consolidarse dentro del plantel profesional. Esa continuidad despertó el interés de varios clubes europeos, aunque hasta el momento ninguna propuesta convenció al Xeneize.
Mientras la ventana continúa abierta, el club de la Ribera mantiene una postura firme. La prioridad deportiva pasa por conservar a la mayor cantidad posible de juveniles para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, aunque el club tampoco descarta realizar nuevas ventas si aparecen ofertas acordes al valor que considera justo.
Boca tuvo sondeos por Milton Delgado
En el caso de Delgado, el seguimiento desde el exterior comenzó hace más de un año. El volante central, conocido dentro del club con el apodo de "Chelito", recibió consultas de distintas instituciones europeas y también de la Major League Soccer (MLS), aunque durante ese período ninguna negociación llegó a avanzar de manera concreta.
Inter Miami y Chelsea fueron algunos de los primeros equipos que manifestaron interés por el mediocampista, aunque nunca formalizaron una propuesta. Posteriormente, su destacada actuación en el Mundial Sub-20 disputado en Chile y el crecimiento mostrado con la camiseta azul y oro incrementaron todavía más su cotización.
En los últimos meses también aparecieron Bournemouth, Besiktas e Inter entre los clubes que siguieron de cerca la evolución del futbolista. Sin embargo, el único que dio un paso formal fue Trabzonspor. La institución turca presentó una oferta cercana a los 8 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada rápidamente por la isnstitución, que consideró insuficiente el monto para desprenderse de uno de los proyectos con mayor proyección surgidos de sus divisiones inferiores.
Delgado tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de dólares. Además, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena pretende contar con él durante el segundo semestre, por lo que solo una oferta cercana a esa cifra modificaría la postura del club.
Cortado por Arruabarrena, Di Lollo podría salir en este mercado de pases
Una situación diferente atraviesa Di Lollo. El defensor perdió terreno en la consideración durante el comienzo del segundo ciclo del Vasco y dejó de ocupar un lugar fijo entre los titulares. Aun así, su juventud y sus condiciones continúan despertando interés en distintos mercados.
Durante las últimas horas apareció una propuesta concreta desde España: Alavés presentó una oferta para incorporar al zaguero mediante un préstamo por una temporada, aunque los detalles económicos del ofrecimiento no trascendieron públicamente.
Más allá de esa iniciativa, todo indica que la entidad rechazará la posibilidad. La intención de la dirigencia no pasa por ceder al defensor, sino por negociar una venta definitiva si llega una propuesta que satisfaga las expectativas económicas de la institución. El chico también tiene vínculo firmado hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión superior a la de Delgado, establecida en 20 millones de dólares.
Además, su nombre llegó a integrar la prelista de la Selección Argentina antes del Mundial 2026, una situación que reforzó el interés de varios clubes europeos.
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