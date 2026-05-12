Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo

Enfrente estará un Tatengue que llega en pleno crecimiento futbolístico y emocional. Fue el último clasificado de la Zona A, pero en octavos logró una de las grandes sorpresas al derrotar 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza. Los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona le permitieron al equipo santafesino sacar adelante un partido muy complicado ante uno de los conjuntos más sólidos del semestre.

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Leonardo Madelón consiguió imprimirle carácter a su equipo y eso quedó reflejado tanto en el juego como en la actitud colectiva. Luego del triunfo, el entrenador valoró especialmente la respuesta grupal y aseguró: “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido. Y hoy fuimos eso. La figura es el equipo, no hay una individualidad determinante”.

Tras el partido en Mendoza, el plantel santafesino viajó rápidamente a Córdoba para preparar el encuentro de este martes. El cuerpo técnico pretende aprovechar el buen momento anímico del equipo y mantener la agresividad que mostró en los octavos de final. En Alberdi se espera un clima caliente y un partido muy disputado entre dos equipos que llegan fortalecidos después de superar desafíos importantes.

Belgrano vs. Unión, por los cuartos del Torneo Apertura: probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano vs. Unión: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Arbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: ESPN Premium.