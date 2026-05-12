Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo
El Pirata viene de quedarse con el clásico cordobés ante Talleres y buscará aprovechar el envión anímico en casa. Del otro lado estará un Tatengue fortalecido.
El Torneo Apertura 2026 empieza a entrar en su etapa más decisiva y este martes tendrá uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Unión desde las 19 con el objetivo de seguir avanzando en la competencia y meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. El ganador de la serie deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.
La expectativa en Alberdi es enorme. El Pirata llega con la confianza por las nubes después de haberse quedado con una nueva edición del clásico cordobés. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y cortó una racha histórica sin triunfos en ese enfrentamiento. El único gol del partido lo convirtió Francisco González Metilli, una de las figuras que tuvo el equipo en el tramo final del encuentro.
El triunfo frente a la T no solo le permitió avanzar de ronda, sino también recuperar una alegría muy esperada por los hinchas. No vencía a Talleres desde abril de 2006, cuando se impuso 2-1 en la B Nacional. En Primera División, el antecedente favorable más cercano había sido en el Clausura 2001. Ese contexto convirtió la victoria reciente en un partido especial para todo el pueblo celeste.
De cara al choque, tendrá una ausencia sensible. Lucas Passerini fue expulsado en el clásico y no podrá estar disponible para Zielinski. Aun así, el entrenador confía en sostener la intensidad y el orden que mostraron sus dirigidos en el último compromiso. Tras la clasificación, el Ruso dejó una frase que rápidamente repercutió entre los hinchas: “Mi objetivo con Belgrano siempre fue ayudarlo. En su momento tenía otras opciones para trabajar pero mi intención era volver para darle una mano, sentí que le debía algo. Mi sentido de pertenencia lo tengo hace mucho tiempo”.
Enfrente estará un Tatengue que llega en pleno crecimiento futbolístico y emocional. Fue el último clasificado de la Zona A, pero en octavos logró una de las grandes sorpresas al derrotar 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza. Los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona le permitieron al equipo santafesino sacar adelante un partido muy complicado ante uno de los conjuntos más sólidos del semestre.
Leonardo Madelón consiguió imprimirle carácter a su equipo y eso quedó reflejado tanto en el juego como en la actitud colectiva. Luego del triunfo, el entrenador valoró especialmente la respuesta grupal y aseguró: “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido. Y hoy fuimos eso. La figura es el equipo, no hay una individualidad determinante”.
Tras el partido en Mendoza, el plantel santafesino viajó rápidamente a Córdoba para preparar el encuentro de este martes. El cuerpo técnico pretende aprovechar el buen momento anímico del equipo y mantener la agresividad que mostró en los octavos de final. En Alberdi se espera un clima caliente y un partido muy disputado entre dos equipos que llegan fortalecidos después de superar desafíos importantes.
Belgrano vs. Unión, por los cuartos del Torneo Apertura: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Belgrano vs. Unión: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Arbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario