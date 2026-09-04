Belgrano y Huracán igualaron 1-1 en el Gigante de Alberdi por el Torneo Clausura
Pese a la igualdad, Belgrano no se despega de los primeros lugares de la Zona B, una suerte que no corre el Globo. Los detalles del partido.
En el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026, Belgrano y Huracán igualaron 1-1 en el Gigante de Alberdi en un encuentro vibrante que mantuvo la tensión hasta el último segundo.
Tras una primera mitad muy disputada donde el VAR tomó protagonismo al anular un gol en contra a favor de Belgrano y otro tanto a Huracán por posición adelantada, las verdaderas emociones llegaron en el complemento.
A los 60 minutos, Nicolás "Uvita" Fernández rompió el cero con una excelente definición de calidad, desatando la euforia del público local.
Sin embargo, el "Globo" reaccionó a tiempo. A falta de apenas seis minutos para el tiempo cumplido (84'), un gran centro de César Ibáñez encontró al delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, quien con un potente cabezazo selló el empate.
El desenlace tuvo tintes dramáticos. En la agonía del partido (90+8'), Emmanuel Ojeda derribó a Lucas Zelarayán en el área, y el árbitro Luis Lobo Medina no dudó en sancionar penal a favor del "Pirata". Lucas Passerini fue el encargado de ejecutar el remate que podía darle la victoria a Belgrano, pero estrelló el balón contra el travesaño, decretando la repartición de puntos definitiva.
Con este resultado, Belgrano se mantiene en los puestos altos de la tabla (3° lugar con 12 puntos), mientras que Huracán suma 10 unidades para ubicarse en la novena posición.
Belgrano vs. Huracán: resultado en vivo
Formaciones de Belgrano vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi).
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- TV: ESPN Premium.
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