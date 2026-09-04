Belgrano y Huracán igualaron 1-1 en el Gigante de Alberdi por el Torneo Clausura

¡AHORA SÍ LO PODÉS GRITAR, JORDY! Gran jugada de Cortés, centro TOP de Ibáñez y cabezazo de Caicedo para sellar un golazo y el 1-1 de Huracán vs. Belgrano.



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El desenlace tuvo tintes dramáticos. En la agonía del partido (90+8'), Emmanuel Ojeda derribó a Lucas Zelarayán en el área, y el árbitro Luis Lobo Medina no dudó en sancionar penal a favor del "Pirata". Lucas Passerini fue el encargado de ejecutar el remate que podía darle la victoria a Belgrano, pero estrelló el balón contra el travesaño, decretando la repartición de puntos definitiva.