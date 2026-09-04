El Gobierno de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y confirma un feriado entre semana para Buenos Aires
El Gobierno bonaerense oficializó un nuevo asueto local, por lo que los vecinos de un municipio bonaerense disfrutarán de un día de descanso extra pronto.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó los feriados locales para el mes de septiembre, que implicarán el cierre de oficinas estatales y sucursales del Banco Provincia en el distrito que celebra su aniversario. En esta oportunidad, es la ciudad de San Fernando la que tendrá un día de descanso extra. Conocé el motivo.
El 9 de septiembre es asueto en el partido de San Fernando debido a la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Aránzazu, la patrona del distrito.
Aunque la festividad religiosa de la Virgen de Aránzazu es formalmente el 8 de septiembre, la fecha de asueto o día no laborable suele extenderse o fijarse para el 9 de septiembre mediante la resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para permitir las actividades conmemorativas locales.
Cómo funcionará San Fernando en esta jornada de descanso
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Administración pública municipal y organismos locales: Permanecen cerrados por feriado/asueto administrativo.
Bancos: Las sucursales bancarias de la localidad (como el Banco Provincia) no atienden al público.
Comercio e industria privada: El acatamiento es optativo según cada empleador.
Servicios esenciales: Guardias médicas, recolección de residuos y seguridad funcionan con esquemas especiales de días festivos.
El Gobierno de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y hay feriado entre semana para San Fernando
A través de la Resolución N.º 418/2026, firmada por el ministro de Gobierno Carlos Bianco y publicada en el Boletín Oficial, la Provincia de Buenos Aires formalizó el calendario de asuetos y días no laborables para el corriente mes, confirmando una jornada de descanso para Lomas de Zamora.
Los aspectos centrales de la disposición establecen:
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Sector público y banca estatal: Cese de actividades laborales en la Administración Pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión al descanso será de carácter facultativo para los sectores industrial, comercial y demás actividades particulares.
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