Milei y Caputo dicen que "el consumo vuela" pero en la Ciudad hay cada vez más locales vacíos
La CAC advirtió que, ala par del derrumbe del consumo, la cantidad de locales en vacíos y en alquiler en CABA se disparó un 120% en comparación con 2025.
"Ustedes se dan cuenta el esfuerzo que hacen esas basuras con micrófonos, los sicarios, por tapar todo esto. Están todo el tiempo con que el consumo no arranca y el consumo está en récord histórico. Y salió una periodista, una bestia, salió a torearme por X de que yo deliraba.
Y su prueba argumentativa era una encuesta de un enemigo, hecha telefónicamente", aseguró el presidente Javier Milei el miércoles al cerrar un nuevio encuentro de la ultraderecha continental "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas".
Su ministro de Economía, Luis Caputo, lo secunda en su denodado esfuerzo por sostener el maltrecho relato libertario y asegura, en cuanta oportunidad tiene, qque "el consumo vuela". Sin embargo se trata de un relato que choca de frente a cada paso con la contundencia de las estadísticas oficiales y de todos las organizaciones vinculadas a la actividad.
En ese camino el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reveló que la cantidad de locales vacíos en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico y de mayor consumo del país, aumentó 4% interanual durante julio y agosto. Aunque mostró una muy leve disminución en la comparación desestacionalizada (respecto del bimestre anterior), el relavamiento advierte que se contabilizaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados.
Al analizar únicamente los establecimientos que se encuentran ofrecidos para alquiler o venta, el comportamiento fue dispar. Los locales en alquiler aumentaron 6,9% respecto del bimestre previo y registraron un fuerte salto de 120,4% en comparación con julio-agosto de 2025. En cambio, los inmuebles puestos a la venta mostraron una evolución descendente: fueron 8,7% menos que en mayo-junio y 32,3% menos que un año atrás.
El relevamiento, que la CAC realiza desde 2014 sobre las principales áreas comerciales porteñas, también mostró diferencias según la zona. Avellaneda, Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón y distintos tramos de Rivadavia registraron retrocesos en la comparación con la medición anterior. En sentido contrario, hubo incrementos en la cantidad de locales sin actividad en determinados tramos de las avenidas Córdoba, Corrientes y en la peatonal Florida.
Consumo en caída libre
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desarmó la fabulación libertaria. De acuerdo con el el relevamiento realizado por CAME las ventas minoristas pyme cayeron otro 3,8% interanual en julio mientras que en la comparación desestacionalizada, es decir contra el mes previo, la contracción fue del 2,1%. De esta manera el consumo acumula 14 meses a la baja en la comparación interanual de los pultimos 15.
De esta manera, en los primeros siete meses de 2026 las ventas acumularon una caída del 2,7%, reflejando las dificultades que todavía enfrenta el consumo para consolidar una recuperación.
Uno de los factores que explicaron el desempeño de julio fue la desaparición del impulso transitorio que había generado el cobro del medio aguinaldo durante junio. A esto se sumó la cada vez mayor incidencia de las tarifas de los servicios públicos propias de los meses de invierno sobre los ingresos disponibles de las familias.
La combinación de ambos factores volvió a incrementar la cautela de los consumidores y terminó de esta manera impactando negativamente sobre el nivel de actividad de los comercios.
Solo consumo de productos esenciales
El último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las familias adoptaron un comportamiento cada vez más defensivo frente a sus decisiones de compra. El gasto se concentró principalmente en productos indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos que requieren reposición inmediata. Según los datos de CAME el consumo sigue en caída libre y ya acumula 14 meses en baja de los últimos 15.
En contrapartida, los consumidores continuaron postergando las compras que pueden diferirse, especialmente aquellas vinculadas con bienes durables, indumentaria, muebles y productos de mayor valor.
La debilidad del consumo se extendió prácticamente a todos los sectores analizados. Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales durante julio. El mayor retroceso se observó en "Textil e indumentaria", donde las ventas disminuyeron 5,6% frente al mismo mes de 2025.
Muy cerca se ubicó "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles", con una contracción del 5,5%, mientras que "Alimentos y bebidas" registró una caída del 5,4%. El único sector que logró escapar de los números negativos fue "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción", cuyas ventas avanzaron 1% interanual.
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