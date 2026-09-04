Milei y Caputo dicen que "el consumo vuela" pero en la Ciudad hay cada vez más locales vacíos

El relevamiento, que la CAC realiza desde 2014 sobre las principales áreas comerciales porteñas, también mostró diferencias según la zona. Avellaneda, Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón y distintos tramos de Rivadavia registraron retrocesos en la comparación con la medición anterior. En sentido contrario, hubo incrementos en la cantidad de locales sin actividad en determinados tramos de las avenidas Córdoba, Corrientes y en la peatonal Florida.

Consumo en caída libre

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desarmó la fabulación libertaria. De acuerdo con el el relevamiento realizado por CAME las ventas minoristas pyme cayeron otro 3,8% interanual en julio mientras que en la comparación desestacionalizada, es decir contra el mes previo, la contracción fue del 2,1%. De esta manera el consumo acumula 14 meses a la baja en la comparación interanual de los pultimos 15.

De esta manera, en los primeros siete meses de 2026 las ventas acumularon una caída del 2,7%, reflejando las dificultades que todavía enfrenta el consumo para consolidar una recuperación.

Uno de los factores que explicaron el desempeño de julio fue la desaparición del impulso transitorio que había generado el cobro del medio aguinaldo durante junio. A esto se sumó la cada vez mayor incidencia de las tarifas de los servicios públicos propias de los meses de invierno sobre los ingresos disponibles de las familias.

La combinación de ambos factores volvió a incrementar la cautela de los consumidores y terminó de esta manera impactando negativamente sobre el nivel de actividad de los comercios.

Solo consumo de productos esenciales

El último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las familias adoptaron un comportamiento cada vez más defensivo frente a sus decisiones de compra. El gasto se concentró principalmente en productos indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos que requieren reposición inmediata. Según los datos de CAME el consumo sigue en caída libre y ya acumula 14 meses en baja de los últimos 15.

En contrapartida, los consumidores continuaron postergando las compras que pueden diferirse, especialmente aquellas vinculadas con bienes durables, indumentaria, muebles y productos de mayor valor.

Luis Caputo y Javier Milei

La debilidad del consumo se extendió prácticamente a todos los sectores analizados. Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales durante julio. El mayor retroceso se observó en "Textil e indumentaria", donde las ventas disminuyeron 5,6% frente al mismo mes de 2025.

Muy cerca se ubicó "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles", con una contracción del 5,5%, mientras que "Alimentos y bebidas" registró una caída del 5,4%. El único sector que logró escapar de los números negativos fue "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción", cuyas ventas avanzaron 1% interanual.