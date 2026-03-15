Belgrano y Talleres empataron 0-0 en el clásico cordobés por el Torneo Apertura 2026
Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el estadio Julio César Villagra por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Pirata quedó escolta en la Zona B.
Belgrano y Talleres empataron 0-0 en el estadio Julio César Villagra por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Pirata sumó un punto que lo mantiene en los primeros puestos de la Zona B, mientras que la T continúa dentro de los lugares de clasificación en la Zona A.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski intentó imponer condiciones en su estadio, aunque se encontró con un rival que logró sostener el orden defensivo y evitar que el Pirata generara peligro con continuidad. Por su parte, el conjunto conducido por Carlos Tevez también tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque y no consiguió transformar sus avances en situaciones claras de gol.
Con este resultado, Belgrano alcanzó los 19 puntos y quedó como escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera la Zona B con 20 unidades. Talleres, en tanto, suma 14 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la Zona A, manteniéndose dentro de los puestos de clasificación a la siguiente fase del torneo.
En la próxima fecha, el Pirata recibirá a Racing en Córdoba, mientras que el Matador deberá visitar a Independiente en Avellaneda.
Probables formaciones del encuentro entre Belgrano y Talleres
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Otros datos del partido
- Hora: 17.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Héctor Paletta.
- Estadio: Julio César Villagra (Córdoba).
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