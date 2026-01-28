Benedetto consiguió nuevo club pese a que hace dos años no convierte: dónde jugará

dario pipa benedetto 2

No es la primera vez que el Ídolo apuesta por futbolistas experimentados en esta etapa de reconstrucción. En 2025 lo hizo con Felipe Caicedo, aunque el rendimiento no fue el esperado. Esta vez, Farías considera que el contexto es diferente y que Benedetto puede convertirse en una referencia dentro y fuera del campo.

Mientras tanto, el equipo trabaja en Guayaquil afinando los últimos detalles para el debut oficial del nuevo ciclo. La Noche Amarilla del 31 de enero asoma como el primer gran termómetro, con entradaszado lleno y una expectativa renovada. Pipa, por su parte, tendrá la oportunidad de iniciar una nueva etapa y demostrar que aún tiene páginas importantes por escribir en su carrera profesional.