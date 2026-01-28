Benedetto consiguió nuevo club pese a que hace dos años no convierte: dónde jugará
El delantero argentino firmará por una temporada con el Ídolo del Astillero y buscará reencontrarse con el gol bajo la conducción de César Farías.
Barcelona SC dio uno de los golpes más comentados del mercado ecuatoriano al confirmar la llegada de Darío “Pipa” Benedetto como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El delantero argentino, de extensa trayectoria internacional, se suma al Ídolo del Astillero con un contrato por un año y la misión clara de aportar jerarquía, liderazgo y experiencia a un equipo que necesita respuestas inmediatas en ataque.
La decisión fue impulsada directamente por el entrenador César Farías, quien ya conoce a Benedetto de su etapa en el fútbol mexicano y confía en su capacidad para adaptarse rápidamente al proyecto amarillo. El atacante, de 35 años, arribó a Guayaquil tras un periodo prolongado sin club, una situación que generó debate entre los hinchas pero que no frenó el interés del cuerpo técnico.
Uno de los puntos clave de la negociación fue el aspecto económico. Según fuentes cercanas al club, el salario del delantero no supera los 10.000 dólares mensuales, cifra que inicialmente retrasó el acuerdo, pero que finalmente permitió cerrar la operación. La duración del vínculo y el ajuste salarial fueron los principales obstáculos que debieron resolverse antes de la firma definitiva.
Benedetto será presentado oficialmente en la tradicional Noche Amarilla, el evento que marca el inicio emocional de cada temporada para el barcelonismo y que este año tendrá un condimento especial con el estreno de Farías como entrenador ante un estadio repleto. El delantero llega para ocupar un rol vacante tras la salida de Octavio Rivero, quien emigró al fútbol chileno, y para competir en una posición que el club buscó reforzar con urgencia.
Benedetto hace dos años que no mete un gol: jugará en Barcelona SC
El desafío para el “Pipa” no es menor. Su última celebración oficial de gol se produjo el 5 de febrero de 2024, acumulando casi dos años calendario sin convertir. Aun así, en Barcelona confían en que su oficio, su lectura del juego y su experiencia en contextos de presión pueden ser determinantes en un plantel que combina juventud y recorrido.
No es la primera vez que el Ídolo apuesta por futbolistas experimentados en esta etapa de reconstrucción. En 2025 lo hizo con Felipe Caicedo, aunque el rendimiento no fue el esperado. Esta vez, Farías considera que el contexto es diferente y que Benedetto puede convertirse en una referencia dentro y fuera del campo.
Mientras tanto, el equipo trabaja en Guayaquil afinando los últimos detalles para el debut oficial del nuevo ciclo. La Noche Amarilla del 31 de enero asoma como el primer gran termómetro, con entradaszado lleno y una expectativa renovada. Pipa, por su parte, tendrá la oportunidad de iniciar una nueva etapa y demostrar que aún tiene páginas importantes por escribir en su carrera profesional.
