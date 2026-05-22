F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación Sprint del GP de Canadá
El piloto argentino de Alpine busca otro resultado histórico, en el marco de una nueva jornada de actividades en la Fórmula 1.
Franco Colapinto afronta un viernes de máxima presión en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Tras sufrir serios problemas mecánicos que casi no le permitieron girar en los primeros entrenamientos libres, el piloto argentino disputará la clasificación Sprint a partir de las 17:30 horas, buscando una rápida recuperación ante los ojos del mundo.
La actividad oficial no comenzó de la manera esperada para el joven oriundo de Pilar. El fin de semana de formato Sprint otorga apenas una hora de ensayos libres antes de los puntos importantes, un tiempo valioso que el bonaerense vio esfumarse en gran parte debido a fallas imprevistas en su monoplaza.
Los mecánicos de la escudería británica debieron trabajar a contrarreloj en los boxes para solucionar los inconvenientes técnicos. Esta inactividad en pista obligará a Colapinto a salir a la tanda clasificatoria con escasa información sobre las referencias de frenado y el estado de adherencia del asfalto semipermanente de Montreal, lo que representa un desafío de altísima complejidad.
El cronograma de Franco Colapinto para el fin de semana de Fórmula 1
A pesar de las adversidades de la primera jornada, la expectativa de los fanáticos argentinos se mantiene intacta para una cita que promete acción continua gracias a la fisonomía del organigrama:
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Viernes: Clasificación Sprint (17:30 hs de Argentina) para definir la parrilla del sábado.
Sábado: Carrera corta o Sprint (13:00 hs), que otorgará los primeros puntos del fin de semana, seguida por la Clasificación Tradicional (17:00 hs).
Domingo: Gran Premio principal (17:00 hs) a un total de 70 vueltas.
Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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