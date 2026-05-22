F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación Sprint del GP de Canadá

El cronograma de Franco Colapinto para el fin de semana de Fórmula 1

A pesar de las adversidades de la primera jornada, la expectativa de los fanáticos argentinos se mantiene intacta para una cita que promete acción continua gracias a la fisonomía del organigrama:

Viernes: Clasificación Sprint (17:30 hs de Argentina) para definir la parrilla del sábado.

Sábado: Carrera corta o Sprint (13:00 hs), que otorgará los primeros puntos del fin de semana, seguida por la Clasificación Tradicional (17:00 hs).

Domingo: Gran Premio principal (17:00 hs) a un total de 70 vueltas.

Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.