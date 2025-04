Benedetto rompió el silencio: del "no extraño a Boca" a la chance de volver al país

Además, se desmarcó del mote de ídolo: “No me considero un ídolo de Boca. Fui un jugador que pasó, que tuvo cosas buenas y cosas malas. Hay muchos ídolos en la historia del club. Yo no lo soy”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1910382460455571879&partner=&hide_thread=false "NO EXTRAÑO BOCA, ESTOY MUY TRANQUILO. LO SIGO COMO HINCHA"



Benedetto, sobre su etapa cerrada con el Xeneize.



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/eL8cllOqwS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 10, 2025

Benedetto también opinó sobre la actualidad del equipo dirigido por Fernando Gago, al que viene siguiendo desde Paraguay: “Tiene un plantel extraordinario. Es cuestión de que agarren confianza. Desde mi lado, apoyar como hincha. A la cancha siempre voy a volver como hincha”.

En ese sentido, respaldó a Edinson Cavani, en medio de una temporada difícil del uruguayo con el gol: “Le pasa lo que me pasó a mí. Es cuestión de confianza. Cuando entra una, entran todas. Edi jugó en los mejores clubes de Europa, no es casualidad todo lo que hizo”.

La posibilidad de volver al fútbol argentino para Darío Benedetto

Pese a que parecía decidido a no volver al país, el delantero de 34 años sorprendió al dejar abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino: “No lo descarto. Es algo que tenía pensado no hacer, pero hoy en día no lo descarto. Quiero disfrutar mis últimos años de carrera, esté donde esté”.

Sin embargo, explicó que está enfocado en su presente en Olimpia: “Estoy en el más grande de Paraguay. Quiero dejar todo para que le vaya bien. El día de mañana se verá si sigo en Paraguay, vuelvo al fútbol argentino o tengo otro destino”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1910383525452251308&partner=&hide_thread=false "NO DESCARTO JUGAR EN EL FÚTBOL ARGENTINO OTRA VEZ"



Darío Benedetto y un posible retorno a la Argentina.



¿En qué club te gustaría verlo?



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/PlUzzPFd2p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 10, 2025

El dolor por la salida de Martín Palermo

Tras la goleada 4-0 sufrida ante Vélez en la Copa Libertadores, Martín Palermo dejó su cargo como DT de Olimpia. Benedetto, quien ya había sido dirigido por él en Boca, lamentó la situación: “Siento una mezcla de sensaciones. Triste por todo lo que estamos viviendo. Le tengo un gran aprecio. Estas cosas te joden mucho”.

Además, asumió su parte de responsabilidad: “Nos tenemos que hacer cargo todos. Por eso la tristeza”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1910381593534824455&partner=&hide_thread=false "TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA SALIDA DE PALERMO"



Pipa Benedetto, tras la derrota de Olimpia contra Vélez, que significó la salida de Martín Palermo del Club.



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/nemf4UVhC4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 10, 2025

La aclaración por su gesto con los hinchas

Por último, el Pipa explicó el gesto polémico que hizo al salir reemplazado contra Vélez, lo que generó enojo en la hinchada del Decano: “Me la agarré con uno en particular que dijo algo que no tenía que decir. La gente pensó que era contra todos, pero no fue así. Fue un momento de calentura”.