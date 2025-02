Benzema se metió en el debate sobre el mejor de la historia: ¿eligió a Messi o Ronaldo?

image.png

Pese a no coincidir con la autoproclamación de Cristiano, el actual delantero del Al-Ittihad reconoció la grandeza del portugués y destacó su espíritu competitivo: "Cristiano es lo que es. No me gusta hacer comparaciones entre jugadores, creo que cada uno tiene su historia y él tiene la suya, es muy bueno".

Más allá de esta declaración, Benzema también aprovechó la ocasión para elogiar a Vinicius Junior, a quien considera la figura más influyente del presente del Real Madrid. "Creo que la discusión sobre el Balón de Oro ya quedó atrás. Para mí y para todos, él es el mejor. Es el futbolista más determinante del Madrid y siempre marca la diferencia", aseguró.

El francés, que fue una referencia clave para el brasileño en sus primeros años en el club blanco, expresó su orgullo por la evolución de Vinicius: "Estoy muy contento por él, ya se lo dije. Ojalá algún día pueda ganar ese Balón de Oro, pero lo más importante es que siga así, haciendo lo que hace en el Madrid".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1893752693845328189&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo é o melhor da história? Benzema tá fechadão com o nosso Ronaldo! O jogador do Al-Ittihad disse que não é muito chegado a comparações, mas respeita a opinião do português, mesmo pensando diferente. pic.twitter.com/mUndUkgM0e — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025