Beto Alonso presente en La Bombonera con la delegación de River
El ídolo del Millonario llegó a la cancha de Boca para acompañar al plantel millonario en el Superclásico por el Torneo Clausura.
Norberto “Beto” Alonso, una de las máximas glorias de la historia de River, arribó este domingo a La Bombonera para presenciar el superclásico frente a Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El ídolo forma parte de la delegación oficial del club y acompaña al plantel en una nueva edición del clásico argentino.
El histórico número 10 del Millonario volvió a generar emoción entre los hinchas al sumarse a la delegación que viajó a La Bombonera para disputar el superclásico. El encuentro, programado para este domingo a las 16.30, es clave en la definición del Torneo Clausura y en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El Beto Alonso, símbolo eterno del club y protagonista de algunos de los momentos más recordados de la historia del superclásico —como el famoso gol con la pelota blanca en la Bombonera en 1986—, llegó al estadio xeneize junto a directivos y exjugadores de la institución para alentar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo que llega en bajo nivel pero que buscará dar uno de los grandes golpes de la fecha para empezar a cerrar el año de la mejor manera.
Probables formaciones del duelo entre Boca y River en La Bombonera
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos del Superclásico del fútbol argentino
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
