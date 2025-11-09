Beto Alonso presente en La Bombonera con la delegación de River

El Beto Alonso, símbolo eterno del club y protagonista de algunos de los momentos más recordados de la historia del superclásico —como el famoso gol con la pelota blanca en la Bombonera en 1986—, llegó al estadio xeneize junto a directivos y exjugadores de la institución para alentar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo que llega en bajo nivel pero que buscará dar uno de los grandes golpes de la fecha para empezar a cerrar el año de la mejor manera.