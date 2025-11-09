Rojo y blanco en la Bombonera: River ploteó el vestuario visitante

A minutos de la llegada del plantel de River a La Bombonera, el vestuario visitante ya está preparado para el Superclásico. Decorado con banderas y un enorme escudo en la entrada, el espacio fue ambientado con los colores del Millonario para que los jugadores de Marcelo Gallardo se sientan como en casa antes del duelo con Boca que puede definir muchas cosas y promete ser apasionante de principio a fin.