Rojo y blanco en la Bombonera: River ploteó el vestuario visitante
River ambientó su vestuario en La Bombonera con banderas y un gran escudo del club para recibir al plantel de Gallardo antes del decisivo superclásico ante Boca.
A minutos de la llegada del plantel de River a La Bombonera, el vestuario visitante ya está preparado para el Superclásico. Decorado con banderas y un enorme escudo en la entrada, el espacio fue ambientado con los colores del Millonario para que los jugadores de Marcelo Gallardo se sientan como en casa antes del duelo con Boca que puede definir muchas cosas y promete ser apasionante de principio a fin.
El vestuario de River, con identidad propia en territorio rival
El vestuario visitante de La Bombonera fue transformado para recibir al plantel de River en un ambiente familiar y motivador. Lejos de los tonos azul y oro, las paredes lucen banderas rojas y blancas, junto con un gran escudo del club en la entrada, replicando el estilo del vestuario del Monumental.
El objetivo es claro: hacer sentir al equipo de Marcelo Gallardo en su propio terreno, en la previa de un partido que puede ser clave para las aspiraciones de River en el Torneo Clausura y en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
No es la primera vez que el club de Núñez realiza este tipo de ambientación. En el superclásico del 21 de septiembre de 2024, cuando River se impuso 1-0 con gol de Manuel Lanzini, el vestuario también fue decorado con los colores del Millonario. Desde entonces, el gesto se repite como una especie de cábala para fortalecer la identidad del grupo.
Formaciones de Boca vs. River para el Superclásico del fútbol argentino
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
