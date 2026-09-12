La chicana de Arruabarrena a Montero que desató las risas después del triunfo de Boca
El entrenador del Xeneize protagonizó un divertido momento durante la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Central Córdoba y tuvo una particular ocurrencia sobre el arquero colombiano.
Boca volvió a celebrar y, después de una nueva victoria, hubo tiempo para distenderse durante la conferencia de prensa. Rodolfo Arruabarrena repasaba algunos aspectos del partido cuando una referencia a Álvaro Montero terminó generando risas entre los presentes.
El arquero colombiano había tenido una actuación importante para el conjunto de la Ribera y fue consultado indirectamente durante el análisis del encuentro. En ese momento, el entrenador aprovechó para lanzar una particular broma vinculada con la nacionalidad del futbolista.
“Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más”, expresó Arruabarrena, provocando la reacción de los periodistas que se encontraban en la conferencia. La frase apareció en medio de un análisis futbolístico y permitió que el entrenador le pusiera algo de humor a la charla después de un partido que terminó con una nueva victoria para Boca.
Dentro de la cancha, Montero había cumplido un papel destacado. El arquero respondió cuando Central Córdoba consiguió acercarse al arco xeneize y contribuyó para que el equipo pudiera mantener la ventaja hasta el final.
El triunfo por 3-1 también le permitió a Boca prolongar su buen presente y alcanzar los ocho partidos consecutivos sin perder, una racha que le da confianza de cara a los próximos compromisos.
Más allá del resultado, la conferencia dejó entonces una de las anécdotas de la jornada. Arruabarrena hizo referencia al arquero colombiano con una chicana que rápidamente generó risas y le aportó un momento descontracturado a la conferencia.
Boca va por el pase a semifinales ante San Pablo
Boca tendrá ahora un desafío de peso para intentar seguir avanzando en la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a San Pablo este martes 15 de septiembre, desde las 21.30, en el Morumbi, por la revancha de los cuartos de final. El Xeneize llega con una ventaja mínima después de haberse impuesto 1-0 en la Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
El escenario, sin embargo, será completamente diferente al de la ida. San Pablo estará obligado a ganar para revertir la serie y contará con el respaldo de su público, aunque también llegará con el desgaste de haber tenido que disputar un partido del Brasileirao antes de la definición continental. El conjunto brasileño atraviesa además un buen momento en el torneo local, con dos triunfos consecutivos.
Para Boca, la clave estará en administrar la ventaja sin resignar protagonismo. La idea, según el análisis previo, es evitar un retroceso excesivo y jugar el partido con inteligencia, sabiendo que un gol puede modificar por completo el escenario de una serie que todavía está abierta.
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