Boca busca de cortar la peor racha de su historia en Brasil

Boca abre la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

En la lista de frustraciones en tierras brasileñas figuran duras eliminaciones y troza de resultados: duras caídas ante Santos (3-0 en 2021 y 1-0 en la edición siguiente), cruces peliagudos frente a Corinthians (2-0 y 0-0 en 2022), y los penales contra Atlético Mineiro en 2021. Incluso los empates que terminaron con saldo positivo desde la tanda de penales, como la semifinal ante Palmeiras en 2023, o la recordada final disputada ante Fluminense en el Maracaná (2-1), forman parte del registro numérico de encuentros sin ganar en los 90 minutos reglamentarios. A estos se suman la goleada 4-2 sufrida ante Fortaleza y la caída por penales frente a Cruzeiro en la Sudamericana 2024.