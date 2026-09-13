Boca busca de cortar la peor racha de su historia en Brasil
El equipo de la Ribera viaja a San Pablo con la ventaja obtenida en La Bombonera, pero con la misión urgente de cortar una seguidilla negativa sin precedentes en tierras brasileñas.
Boca afrontará un compromiso determinante por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Tras haber logrado una diferencia clave pero ajustada en la ida jugada en La Bombonera, la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del torneo continental está más viva que nunca. Sin embargo, el desafío en el mítico estadio Morumbí no será solo futbolístico: el club de la Ribera intentará derribar un verdadero maleficio que ya se convirtió en la peor racha de su historia jugando en territorio brasileño.
Boca, la Copa Sudamericana y la racha negativa en Brasil
Actualmente, el Xeneize acumula diez partidos consecutivos sin poder ganar en Brasil, un registro inédito que superó las marcas negativas de ocho encuentros sin victorias entre 1993 y 1997, y de siete entre 2012 y 2019. La última vez que el conjunto azul y oro festejo un triunfo en ese país fue el 2 de diciembre de 2020, cuando venció 1-0 a Internacional de Porto Alegre en los octavos de la Copa Libertadores con aquel emotivo gol de Carlos Tevez en homenaje a Diego Maradona.
Desde esa noche en Porto Alegre, la estadística en suelo brasileño se volvió impiadosa: diez presentaciones, cero triunfos, apenas cinco goles a favor y 16 en contra. El último capítulo de este desglose ocurrió el pasado 28 de abril, en la caída 1-0 frente a Cruzeiro por la fase de grupos de la Libertadores, tropiezo que además cortó el invicto de 14 cotejos que ostentaba el ciclo de Claudio Úbeda.
En la lista de frustraciones en tierras brasileñas figuran duras eliminaciones y troza de resultados: duras caídas ante Santos (3-0 en 2021 y 1-0 en la edición siguiente), cruces peliagudos frente a Corinthians (2-0 y 0-0 en 2022), y los penales contra Atlético Mineiro en 2021. Incluso los empates que terminaron con saldo positivo desde la tanda de penales, como la semifinal ante Palmeiras en 2023, o la recordada final disputada ante Fluminense en el Maracaná (2-1), forman parte del registro numérico de encuentros sin ganar en los 90 minutos reglamentarios. A estos se suman la goleada 4-2 sufrida ante Fortaleza y la caída por penales frente a Cruzeiro en la Sudamericana 2024.
Boca sabe que los números pesan, pero la ventaja conseguida en el primer chico renueva la confianza. El elenco de la Ribera buscará que el Morumbí sea el escenario definitivo para cambiar la pisada, romper la sequía y sellar el pasaje a las semifinales.
Uno por uno, los partidos que conforman la peor racha de Boca en Brasil
- 13/01/2021 - Santos 3-0 Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2020
- 11/05/2021 - Santos 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2021
- 20/07/2021 - Atlético Mineiro 0 (3) - 0 (1) Boca | Octavos de final (vuelta) Copa Libertadores 2021
- 26/04/2022 - Corinhians 2-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2022
- 26/06/2022 - Corinthians 0-0 Boca | Octavos de final (ida) Copa Libertadores 2022
- 05/10/2023 - Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2023
- 04/11/2023 - Fluminense 2-1 Boca | Final Copa Libertadores 2023
- 25/04/2024 - Fortaleza 4-2 Boca | Fase de grupos Copa Sudamericana 2024
- 22/08/2024 - Cruzeiro 2 (5) - 1 (4) Boca | Octavos de final Copa Sudamericana 2024
- 28/04/2026 - Cruzeiro 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2026
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