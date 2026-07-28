Boca analiza vender a Marcelo Saracchi tras una oferta de la MLS: el beneficio que tendría

La situación deportiva de Saracchi cambió considerablemente en los últimos meses. Tras regresar al fútbol argentino luego de su paso por el Celtic de Escocia, el lateral perdió terreno dentro del equipo y dejó de formar parte de las alternativas para el entrenador. Esa realidad hizo que fuera incluido en el grupo de futbolistas que buscan una salida antes del cierre del mercado.

Por el momento, las partes continúan analizando la propuesta llegada desde Estados Unidos. La entidad de la Ribera espera una mejora económica para avanzar con la operación, mientras el futuro del futbolista charrúa parece cada vez más encaminado lejos de la Bombonera. Si las conversaciones prosperan, podría continuar su carrera en la MLS.