Boca analiza vender a Marcelo Saracchi tras una oferta de la MLS: el beneficio que tendría
El lateral uruguayo, que no forma parte de los planes de Rodolfo Arruabarrena, recibió una propuesta desde Estados Unidos.
Mientras Boca continúa trabajando para reforzar su plantel de cara al segundo semestre, la dirigencia también avanza en la salida de varios futbolistas que dejaron de ser prioridad para el cuerpo técnico. En ese contexto, Marcelo Saracchi apareció como uno de los nombres con mayores posibilidades de cambiar de equipo durante este mercado de pases tras recibir una propuesta proveniente de la Major League Soccer (MLS).
El lateral izquierdo uruguayo no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y actualmente se entrena junto al grupo de jugadores que fueron apartados del plantel principal. Por ese motivo, en el club entienden que una transferencia podría ser beneficiosa tanto desde lo deportivo como desde lo económico.
Según trascendió, Houston Dynamo presentó una oferta para adquirir el pase del defensor. Aunque no se dio a conocer la identidad del club interesado, la intención sería concretar una compra definitiva y no un préstamo. Sin embargo, la primera respuesta desde La Ribera fue negativa. La dirigencia consideró que el monto ofrecido no refleja el valor que pretende por el futbolista y solicitó una mejora en las condiciones de la negociación.
La salida de Marcelo Saracchi, clave para liberar cupo de extranjero en Boca
A pesar de ello, las conversaciones no están caídas y existe predisposición para seguir dialogando si la propuesta económica mejora. Más allá del ingreso de dinero que representaría una eventual venta, en Boca hay otro aspecto que consideran fundamental. La salida de Saracchi permitiría liberar uno de los cupos destinados a futbolistas extranjeros, un tema que viene condicionando la planificación del plantel desde hace varios mercados de pases.
Actualmente, el Xeneize tiene ocupados prácticamente todos los lugares disponibles para jugadores nacidos fuera del país. Esa situación limita las posibilidades de incorporar refuerzos extranjeros, ya que cualquier llegada obliga previamente a desprenderse de alguno de los futbolistas que ocupan ese espacio dentro del plantel. Por esa razón, la transferencia del defensor uruguayo sería vista con buenos ojos por la dirigencia.
La situación deportiva de Saracchi cambió considerablemente en los últimos meses. Tras regresar al fútbol argentino luego de su paso por el Celtic de Escocia, el lateral perdió terreno dentro del equipo y dejó de formar parte de las alternativas para el entrenador. Esa realidad hizo que fuera incluido en el grupo de futbolistas que buscan una salida antes del cierre del mercado.
Por el momento, las partes continúan analizando la propuesta llegada desde Estados Unidos. La entidad de la Ribera espera una mejora económica para avanzar con la operación, mientras el futuro del futbolista charrúa parece cada vez más encaminado lejos de la Bombonera. Si las conversaciones prosperan, podría continuar su carrera en la MLS.
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