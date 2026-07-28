A Boca se le enfriaron las opciones de Gondou y Romero: Riquelme va por Lucas Passerini

Uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico es su perfil futbolístico. Con 1,89 metros de altura, el delantero se destaca por su capacidad para jugar de espaldas al arco, imponerse en el juego aéreo y convertirse en una referencia constante dentro del área rival, características que hoy el plantel necesita con urgencia debido a las bajas por lesión.

Además, existe un dato estadístico que no pasa inadvertido. A lo largo de su carrera, el Xeneize fue uno de los equipos a los que más veces convirtió Passerini, con cuatro goles en apenas tres enfrentamientos, un registro que demuestra su capacidad para competir en partidos de máxima exigencia.

De concretarse la operación, el delantero formoseño de 32 años se convertiría en el cuarto refuerzo del ciclo encabezado por Arruabarrena, luego de las incorporaciones de Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa.