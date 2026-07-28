A Boca se le enfriaron las opciones de Gondou y Romero: Riquelme va por Lucas Passerini
Las altas cifras solicitadas por Tigre y CSKA Moscú complicaron las gestiones, por lo que el atacante del Pirata pasó a ser la principal alternativa para reforzar el ataque.
Boca continúa moviéndose en el mercado de pases con la intención de incorporar un centrodelantero que le aporte variantes al plantel de Rodolfo Arruabarrena. La lesión de Adam Bareiro y la falta de otras referencias ofensivas llevaron a la dirigencia a acelerar las conversaciones con Belgrano por Lucas Passerini, quien en las últimas horas pasó a encabezar la lista de prioridades del club.
La búsqueda de un atacante se transformó en una necesidad para el cuerpo técnico luego de la lesión sufrida por Bareiro durante el encuentro frente a Huracán, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. Desde entonces, Miguel Merentiel quedó como la única referencia natural disponible, ya que Milton Giménez también continúa recuperándose de una lesión.
Esa situación quedó reflejada en el último compromiso del equipo alternativo, que fue goleado por Deportivo Riestra y afrontó el partido sin un centrodelantero de características tradicionales. Frente a ese escenario, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme intensificó la búsqueda de un delantero con experiencia y presencia física.
Boca avanza en las negociaciones con Belgrano por Passerini
El nombre que tomó fuerza fue el de Lucas Passerini. El atacante del Pirata aparece como una alternativa económicamente más accesible que otras opciones evaluadas durante las últimas semanas y las conversaciones entre Riquelme y el presidente del club cordobés, Luis Fabián Artime, avanzan de manera positiva.
Passerini llega respaldado por una extensa trayectoria y por haber sido una de las piezas importantes del Belgrano campeón del Torneo Apertura, certamen que el conjunto cordobés conquistó tras imponerse en una recordada final frente a River.
Uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico es su perfil futbolístico. Con 1,89 metros de altura, el delantero se destaca por su capacidad para jugar de espaldas al arco, imponerse en el juego aéreo y convertirse en una referencia constante dentro del área rival, características que hoy el plantel necesita con urgencia debido a las bajas por lesión.
Además, existe un dato estadístico que no pasa inadvertido. A lo largo de su carrera, el Xeneize fue uno de los equipos a los que más veces convirtió Passerini, con cuatro goles en apenas tres enfrentamientos, un registro que demuestra su capacidad para competir en partidos de máxima exigencia.
De concretarse la operación, el delantero formoseño de 32 años se convertiría en el cuarto refuerzo del ciclo encabezado por Arruabarrena, luego de las incorporaciones de Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa.
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