Boca anunció una compensación para los socios por no jugar en la Bombonera ante Vélez

Tal como estaba previsto de antemano, el partido del próximo sábado 8 de agosto se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán al igual que sucedió contra Estudiantes de La Plata. Ante esta situación, la dirigencia anunció una compensación destinada a los socios abonados. La principal medida será la prórroga por un mes del vencimiento de todos los abonos, con el objetivo de compensar a quienes no pudieron asistir a los encuentros que Boca debió disputar fuera de su estadio.