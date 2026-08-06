Boca anunció una compensación para los socios por no jugar en la Bombonera ante Vélez
El Xeneize confirmó que el encuentro del sábado frente al Fortín se disputará en el estadio de Huracán y comunicó una medida para los abonados afectados.
Boca emitió un comunicado oficial en la previa del encuentro frente a Vélez, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, para informar las medidas que tomará debido a que el equipo volverá a hacer de local fuera de La Bombonera.
Tal como estaba previsto de antemano, el partido del próximo sábado 8 de agosto se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán al igual que sucedió contra Estudiantes de La Plata. Ante esta situación, la dirigencia anunció una compensación destinada a los socios abonados. La principal medida será la prórroga por un mes del vencimiento de todos los abonos, con el objetivo de compensar a quienes no pudieron asistir a los encuentros que Boca debió disputar fuera de su estadio.
Boca anunció una compensación para los socios por no jugar en La Bombonera ante Vélez
Boca anunció una compensación para los socios por no jugar en La Bombonera ante Vélez
"Entendiendo perfectamente lo que significa para cada Xeneize no jugar en casa, y agradeciendo el apoyo de siempre, se decidió extender un mes la vigencia de cada abono. De esta forma, se contempla la recuperación de los partidos a los que algunos de los abonados no pudieron asistir", expresó el club en el comunicado. Además, Boca aclaró que el beneficio se aplicará de manera automática, por lo que los socios no deberán realizar ningún trámite para acceder a la extensión.
El comunicado concluye con un agradecimiento a los hinchas por el acompañamiento durante este período en el que el equipo no pudo actuar en La Bombonera: "Agradecemos una vez más el apoyo, el compromiso y el aliento incondicional de toda la familia xeneize", cerró la institución.
Boca recibirá a Vélez este sábado en el Ducó con la intención de sumar tres puntos importantes en la Zona A del Torneo Clausura, mientras continúa sin poder utilizar su estadio habitual.
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