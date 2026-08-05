Santiago Ascacíbar cumplió con la ley del ex: gol para Boca y pedido de disculpas a Estudiantes
El volante apareció por sorpresa dentro del área sobre el cierre del primer tiempo, marcó el 1-0 para Boca y decidió no festejarlo por su pasado pincharrata.
Santiago Ascacíbar volvió a ser protagonista frente a Estudiantes de La Plata, aunque esta vez con la camiseta de Boca. El mediocampista convirtió el 1-0 a los 45 minutos del primer tiempo en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y, fiel a la denominada "ley del ex", optó por no celebrar el tanto en una semana dónde se había hablado mucho sobre el cruce de este encuentro.
La jugada nació por el sector derecho. Boca elaboró una buena acción colectiva hasta que Lautaro Blanco llegó al fondo y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció el experimentado volante, que sorprendió entrando desde atrás y definió para vencer al arquero del Pincha que nada pudo hacer en la última jugada del primer tiempo.
Santiago Ascacíbar cumplió con la ley del ex: gol para Boca y pedido de disculpas a Estudiantes
Apenas convirtió, el volante evitó cualquier tipo de festejo. En lugar de celebrar con sus compañeros, levantó las manos y pidió disculpas a los hinchas de Estudiantes, club en el que se formó y del que se marchó en medio de una salida que no estuvo exenta de polémicas.
El gol tuvo un sabor especial por el contexto. Además de abrir el marcador justo antes del descanso, fue convertido por un futbolista identificado durante años con el conjunto platense Ascacíbar, protagonista inesperado dentro del área rival pero que también viene de convertir ante Newell's en la fecha pasada, terminó inclinando un primer tiempo parejo con una aparición ofensiva que pocos imaginaban.
Formaciones de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026
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