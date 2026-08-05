Santiago Ascacíbar cumplió con la ley del ex: gol para Boca y pedido de disculpas a Estudiantes

Santiago Ascacíbar volvió a ser protagonista frente a Estudiantes de La Plata, aunque esta vez con la camiseta de Boca. El mediocampista convirtió el 1-0 a los 45 minutos del primer tiempo en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y, fiel a la denominada "ley del ex", optó por no celebrar el tanto en una semana dónde se había hablado mucho sobre el cruce de este encuentro.