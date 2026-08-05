Boca se impuso 1-0 ante Estudiantes en el Ducó en la fecha pendiente del Torneo Clausura

El único gol de la noche llegó a los 45 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva, Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área. El volante apareció sin marca, definió de primera y venció al arquero del Pincha para establecer el 1-0. El mediocampista, identificado con Estudiantes por su paso por el club platense, optó por no celebrar el tanto y levantó las manos en señal de disculpas hacia los hinchas visitantes.