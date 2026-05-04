Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026: en qué instancia puede darse un River vs. Boca

El protagonista de esta variable es Vélez, que juega este lunes frente a Newell’s. Para que el cuadro sufra una modificación drástica, debería ocurrir ua goleada histórica, por una diferencia de 7 goles con los que el "Fortín" superaría a Boca en la tabla de posiciones y lo relegaría al tercer puesto.

De esta manera, con River segundo y Boca tercero, el Superclásico sería en un hipotético cuartos de final, que en este caso se jugaría en el Monumental.

A pesar de que la diferencia de gol necesaria para el Fortín parece un obstáculo insalvable, el mundo del fútbol aguarda el cierre de la jornada para conocer oficialmente si el camino de River y Boca se cruzará en el inicio de los playoffs o si habrá que esperar hasta la definición del torneo.