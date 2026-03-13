Boca avanza con el proyecto para ampliar La Bombonera: ya consiguió un permiso clave
Aunque se trata de un paso importante, aún restan dos aprobaciones fundamentales para poder iniciar oficialmente las obras que modificarán la estructura del histórico escenario.
El proyecto de ampliación de La Bombonera continúa avanzando y en las últimas horas Boca consiguió un aval relevante para seguir adelante con su plan de remodelación. La empresa Ferrosur, que opera la vía ferroviaria que pasa por las inmediaciones del estadio, aprobó la propuesta presentada por el club, lo que habilita el desarrollo de las cuatro torres que permitirán construir la futura cuarta bandeja.
Este visto bueno representa solo una parte del proceso administrativo necesario para iniciar las obras. De los tres permisos requeridos para comenzar la construcción, Boca ya obtuvo el primero, aunque todavía quedan dos instancias clave que deberán resolverse antes de anunciar oficialmente el inicio del proyecto.
El siguiente paso corresponde a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de evaluar si la obra cumple con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad ferroviaria. El proyecto ya fue presentado ante esta entidad y en el club esperan la respuesta que determine si la iniciativa puede avanzar sin afectar el funcionamiento de la línea que circula por esa zona.
En esta etapa, la CNRT deberá analizar distintos aspectos técnicos relacionados con la obra. Entre los puntos centrales se encuentra la distancia que mantendrán las nuevas estructuras respecto de la vía férrea, un detalle fundamental teniendo en cuenta que el tren pasa dos veces por día por las inmediaciones del estadio. También se evaluarán los posibles riesgos para la seguridad ferroviaria y el impacto que podrían tener los trabajos en la circulación habitual de los trenes.
Si el organismo nacional otorga su aprobación, el proyecto deberá atravesar una última instancia administrativa: la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recién después de ese paso Boca estará en condiciones de iniciar formalmente las obras y comunicar los detalles del proyecto a través de sus canales oficiales.
La nueva Bombonera: 80.000 espectadores, más de 60 obras y el rol clave de la política
El plan de ampliación forma parte de una transformación más amplia que el club viene desarrollando desde el inicio de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme. En ese período se ejecutaron o se mantienen en marcha más de 60 obras dentro del estadio y en sus alrededores. Muchas de estas intervenciones están vinculadas a mejoras en instalaciones eléctricas, circulación interna, accesos, logística y servicios destinados a los socios.
Uno de los sectores que experimentará un cambio significativo será el frente del estadio. Allí se realizará una intervención que abarcará desde la puerta 1 hasta la 5. En la puerta 3, considerada el ingreso principal, se levantará una nueva estructura que ampliará el hall de acceso. Ese espacio contará con una nueva recepción de seguridad, modernos molinetes, una fachada vidriada de 33 metros de extensión y una pantalla LED del mismo largo que, según fuentes del club, llegará desde Corea en octubre.
Otro punto importante del proyecto es la mejora de la circulación vertical dentro del estadio. Para ello se construirán cuatro torres en la zona conocida como Playa 1: dos de ellas tendrán escaleras y ascensores, mientras que las otras dos estarán equipadas exclusivamente con ascensores. En total se sumarán 18 elevadores nuevos con capacidad para 12 personas cada uno.
En la puerta 18 también se producirá un cambio importante. Los dos ascensores actuales serán reemplazados por una torre que incluirá seis elevadores capaces de conectar directamente con la futura cuarta bandeja, lo que permitirá mejorar la accesibilidad para los espectadores.
La transformación más profunda se producirá sobre la calle Iberlucea, donde se demolerán los palcos actuales para cerrar definitivamente la estructura del estadio. Allí se proyecta construir dos nuevas bandejas preferenciales y seis niveles de palcos con terrazas, lo que representará la creación de 216 palcos nuevos. Además, se sumará un cuarto nivel que replicará la actual tercera bandeja para aumentar la cantidad de butacas sin alterar la identidad arquitectónica de La Bombonera.
Para poder ampliar ese sector será necesario desplazar el campo de juego cuatro metros hacia la vía ferroviaria, aunque sin modificar la altura del césped. También se proyecta la creación de un acceso central a nivel de cancha que cumplirá con la normativa FIFA para el ingreso de futbolistas, ambulancias y autoridades del partido, además de unificar la salida de los equipos hacia el campo.
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