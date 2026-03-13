Boca avanza con el proyecto para ampliar La Bombonera: ya consiguió un permiso clave

La nueva Bombonera: 80.000 espectadores, más de 60 obras y el rol clave de la política

El plan de ampliación forma parte de una transformación más amplia que el club viene desarrollando desde el inicio de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme. En ese período se ejecutaron o se mantienen en marcha más de 60 obras dentro del estadio y en sus alrededores. Muchas de estas intervenciones están vinculadas a mejoras en instalaciones eléctricas, circulación interna, accesos, logística y servicios destinados a los socios.

bombonera obra

Uno de los sectores que experimentará un cambio significativo será el frente del estadio. Allí se realizará una intervención que abarcará desde la puerta 1 hasta la 5. En la puerta 3, considerada el ingreso principal, se levantará una nueva estructura que ampliará el hall de acceso. Ese espacio contará con una nueva recepción de seguridad, modernos molinetes, una fachada vidriada de 33 metros de extensión y una pantalla LED del mismo largo que, según fuentes del club, llegará desde Corea en octubre.

Otro punto importante del proyecto es la mejora de la circulación vertical dentro del estadio. Para ello se construirán cuatro torres en la zona conocida como Playa 1: dos de ellas tendrán escaleras y ascensores, mientras que las otras dos estarán equipadas exclusivamente con ascensores. En total se sumarán 18 elevadores nuevos con capacidad para 12 personas cada uno.

En la puerta 18 también se producirá un cambio importante. Los dos ascensores actuales serán reemplazados por una torre que incluirá seis elevadores capaces de conectar directamente con la futura cuarta bandeja, lo que permitirá mejorar la accesibilidad para los espectadores.

pasacalles bombonera

La transformación más profunda se producirá sobre la calle Iberlucea, donde se demolerán los palcos actuales para cerrar definitivamente la estructura del estadio. Allí se proyecta construir dos nuevas bandejas preferenciales y seis niveles de palcos con terrazas, lo que representará la creación de 216 palcos nuevos. Además, se sumará un cuarto nivel que replicará la actual tercera bandeja para aumentar la cantidad de butacas sin alterar la identidad arquitectónica de La Bombonera.

Para poder ampliar ese sector será necesario desplazar el campo de juego cuatro metros hacia la vía ferroviaria, aunque sin modificar la altura del césped. También se proyecta la creación de un acceso central a nivel de cancha que cumplirá con la normativa FIFA para el ingreso de futbolistas, ambulancias y autoridades del partido, además de unificar la salida de los equipos hacia el campo.