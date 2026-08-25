Exequiel Zeballos y Napoli: el giro que puede cambiar el futuro del Changuito en Boca

Napoli mantiene el interés, pero el pase podría esperar hasta enero

El propio Fabrizio Romano agregó que las conversaciones entre las partes continúan y que también se está analizando cuánto dinero debería recibir Boca en caso de que el atacante sea transferido durante el próximo mercado. “Discusiones en curso sobre la tarifa por Boca Juniors en caso de que Exequiel Zeballos se traslade a Napoli en enero. Nada hecho aún, pero las conversaciones tuvieron lugar hoy”, señaló el periodista especializado en transferencias.

La situación no es nueva para Napoli. Giovanni Manna, director deportivo del conjunto italiano, había reconocido semanas atrás que Zeballos era un futbolista seguido por la institución. El dirigente incluso destacó sus condiciones y explicó que una eventual incorporación dependería de que se generaran las condiciones necesarias para llevar adelante el negocio.

Manna había sido contundente al referirse al atacante surgido de Boca: “Es un jugador que le gusta” y lo calificó como “muy fuerte”, aunque también recordó que su carrera estuvo condicionada por diferentes lesiones. En aquella oportunidad, el dirigente italiano había agregado: “Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos; de lo contrario, no”.

El antecedente Nicolás Valentini que Boca no quiere repetir

El caso de Zeballos también trae a la memoria lo ocurrido con Nicolás Valentini. En 2024, el defensor rechazó una propuesta de renovación y posteriormente quedó apartado de las convocatorias del primer equipo. Finalmente, a comienzos de 2025 se incorporó a Fiorentina como jugador libre y Boca no recibió dinero por su salida.

En el caso de Zeballos, desde su entorno aseguran que la intención no es repetir aquella situación y que existe voluntad de que Boca obtenga un beneficio económico por una eventual transferencia. Sin embargo, la falta de acuerdo por una extensión contractual mantiene abierto un escenario de incertidumbre. Por ahora, el futuro del Changuito sigue abierto.