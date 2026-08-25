Exequiel Zeballos y Napoli: el giro que puede cambiar el futuro del Changuito en Boca
El club italiano mantiene su interés por el delantero, pero la operación podría postergarse hasta enero por falta de lugar en el plantel de Rodolfo Arruabarrena.
Exequiel Zeballos continúa entrenándose junto al plantel profesional de Boca, aunque su situación deportiva está lejos de ser sencilla. El delantero no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y, mientras transcurre la última semana del mercado de pases, su futuro volvió a quedar en el centro de la escena. Napoli, uno de los principales interesados en contratarlo, analiza ahora una alternativa que modifica los planes iniciales: que el Changuito permanezca en la Argentina durante el segundo semestre y se incorpore al conjunto italiano recién en enero de 2027.
La posibilidad tomó fuerza durante las últimas horas y representa un giro en una negociación que había comenzado con la expectativa de que pudiera irse en este mismo mercado. El principal inconveniente está relacionado con los tiempos. Mientras el Xeneize pretende resolver la situación del futbolista, de Italia todavía deben encontrar espacio dentro de su plantel para concretar la llegada del atacante argentino.
Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, hubo una reunión entre la dirigencia del club italiano y el representante para analizar precisamente esa posibilidad. El objetivo sería avanzar por el jugador en enero si Napoli no consigue hacerle lugar durante el actual mercado. El interés, de todos modos, continúa vigente y el futbolista también estaría dispuesto a dar el salto al fútbol europeo.
Romano explicó: “Napoli tuvo una reunión directa hoy con el agente de Exequiel Zeballos para discutir un posible traspaso en enero si no pueden hacerle espacio en el equipo ahora. Napoli sigue interesado y Zeballos quiere el movimiento mientras más clubes también contactan al entorno del jugador, de España e Italia”.
La situación abre un escenario particular para Boca, porque el contrato del delantero finaliza el 31 de diciembre de 2026. Por esa razón, una transferencia durante este mercado permitiría al club de la Ribera recibir dinero por el futbolista. Si la operación se concreta en enero, en cambio, el contexto será diferente: Zeballos podría quedar en condiciones de marcharse con el pase en su poder.
Napoli mantiene el interés, pero el pase podría esperar hasta enero
El propio Fabrizio Romano agregó que las conversaciones entre las partes continúan y que también se está analizando cuánto dinero debería recibir Boca en caso de que el atacante sea transferido durante el próximo mercado. “Discusiones en curso sobre la tarifa por Boca Juniors en caso de que Exequiel Zeballos se traslade a Napoli en enero. Nada hecho aún, pero las conversaciones tuvieron lugar hoy”, señaló el periodista especializado en transferencias.
La situación no es nueva para Napoli. Giovanni Manna, director deportivo del conjunto italiano, había reconocido semanas atrás que Zeballos era un futbolista seguido por la institución. El dirigente incluso destacó sus condiciones y explicó que una eventual incorporación dependería de que se generaran las condiciones necesarias para llevar adelante el negocio.
Manna había sido contundente al referirse al atacante surgido de Boca: “Es un jugador que le gusta” y lo calificó como “muy fuerte”, aunque también recordó que su carrera estuvo condicionada por diferentes lesiones. En aquella oportunidad, el dirigente italiano había agregado: “Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos; de lo contrario, no”.
El antecedente Nicolás Valentini que Boca no quiere repetir
El caso de Zeballos también trae a la memoria lo ocurrido con Nicolás Valentini. En 2024, el defensor rechazó una propuesta de renovación y posteriormente quedó apartado de las convocatorias del primer equipo. Finalmente, a comienzos de 2025 se incorporó a Fiorentina como jugador libre y Boca no recibió dinero por su salida.
En el caso de Zeballos, desde su entorno aseguran que la intención no es repetir aquella situación y que existe voluntad de que Boca obtenga un beneficio económico por una eventual transferencia. Sin embargo, la falta de acuerdo por una extensión contractual mantiene abierto un escenario de incertidumbre. Por ahora, el futuro del Changuito sigue abierto.
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