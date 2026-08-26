Boca apunta a dos regresos clave: Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia, a muy poco de volver

Con la llegada de Arruabarrena al banco xeneize, inició la pretemporada con normalidad y parecía estar en condiciones de competir. Sin embargo, cuando faltaban pocos días para el encuentro frente a Sarmiento por la Copa Argentina, apareció un nuevo problema que volvió a dejarlo al margen: una hernia de disco lumbar. A partir de ese momento comenzó un tratamiento específico.

El atacante se sometió a un bloqueo lumbar y optó por no pasar por el quirófano. En cambio, lleva adelante una recuperación especial con el objetivo de regresar lo antes posible. El principal desafío está relacionado con la naturaleza de la lesión. Los dolores pueden variar de manera considerable y eso obliga a manejar los tiempos con cautela.

Battaglia, cerca de volver después de nueve meses

La situación de Battaglia es todavía más prolongada: el mediocampista no tuvo participación durante todo 2026 y su última aparición se remonta a diciembre del año pasado, cuando ingresó durante los últimos minutos de la eliminación de Boca ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura.

Durante la pretemporada de verano, el volante sufrió una complicación relacionada con su tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho. El problema derivó en una intervención quirúrgica realizada el 2 de febrero y desde entonces comenzó un extenso proceso de rehabilitación.

Entre la recuperación posterior a la operación, el trabajo de fortalecimiento y la preparación necesaria para volver a competir, Battaglia acumula aproximadamente nueve meses sin actividad futbolística. Por eso, su regreso no dependerá únicamente de recibir el alta médica, sino también de recuperar progresivamente ritmo, fuerza y confianza.

Actualmente, el mediocampista ya realiza algunos trabajos livianos sobre el campo de juego, aunque la mayor parte de su rutina continúa desarrollándose dentro del gimnasio. El objetivo es fortalecer la musculatura después del extenso período de inactividad y evitar una recaída cuando vuelva a exigirse al máximo. Para Arruabarrena, su regreso podría ser especialmente importante.