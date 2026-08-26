Boca apunta a dos regresos clave: Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia, a muy poco de volver
El delantero paraguayo y el mediocampista atraviesan la última parte de sus respectivas recuperaciones y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena espera contar con ambos.
Boca empieza a mirar septiembre con una expectativa particular: recuperar futbolistas que llevan varias semanas, e incluso meses, alejados de las canchas. Entre los nombres que aparecen en ese escenario están Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia, dos jugadores que atraviesan las etapas finales de sus procesos de recuperación y que podrían volver a trabajar con el grupo durante las próximas semanas.
El caso más reciente es el del delantero paraguayo, quien sufrió diferentes inconvenientes físicos que interrumpieron su actividad en momentos importantes del año. Battaglia, en cambio, atraviesa una espera mucho más extensa: no disputa un partido oficial desde diciembre de 2025 y en febrero debió someterse a una intervención quirúrgica por un problema en el tendón de Aquiles.
La expectativa dentro del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es que ambos puedan estar disponibles en septiembre, aunque todavía no existe una fecha exacta para sus regresos oficiales. La evolución diaria será determinante, especialmente porque los dos vienen de períodos prolongados sin competencia y deberán completar una puesta a punto física y futbolística antes de volver a sumar minutos.
Boca lo necesita: la recuperación de Adam Bareiro
Bareiro había terminado el primer semestre con una lesión que condicionó su participación. Durante la eliminación frente a Huracán por el Torneo Apertura, disputada en mayo, el delantero sufrió un doble desgarro que le impidió participar de los últimos dos compromisos del equipo en la Copa Libertadores.
El inconveniente también tuvo consecuencias para su selección. El paraguayo quedó fuera de la convocatoria de Gustavo Alfaro para el Mundial debido a esa lesión, por lo que su recuperación se convirtió en una cuestión prioritaria antes de comenzar el segundo semestre.
Con la llegada de Arruabarrena al banco xeneize, inició la pretemporada con normalidad y parecía estar en condiciones de competir. Sin embargo, cuando faltaban pocos días para el encuentro frente a Sarmiento por la Copa Argentina, apareció un nuevo problema que volvió a dejarlo al margen: una hernia de disco lumbar. A partir de ese momento comenzó un tratamiento específico.
El atacante se sometió a un bloqueo lumbar y optó por no pasar por el quirófano. En cambio, lleva adelante una recuperación especial con el objetivo de regresar lo antes posible. El principal desafío está relacionado con la naturaleza de la lesión. Los dolores pueden variar de manera considerable y eso obliga a manejar los tiempos con cautela.
Battaglia, cerca de volver después de nueve meses
La situación de Battaglia es todavía más prolongada: el mediocampista no tuvo participación durante todo 2026 y su última aparición se remonta a diciembre del año pasado, cuando ingresó durante los últimos minutos de la eliminación de Boca ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura.
Durante la pretemporada de verano, el volante sufrió una complicación relacionada con su tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho. El problema derivó en una intervención quirúrgica realizada el 2 de febrero y desde entonces comenzó un extenso proceso de rehabilitación.
Entre la recuperación posterior a la operación, el trabajo de fortalecimiento y la preparación necesaria para volver a competir, Battaglia acumula aproximadamente nueve meses sin actividad futbolística. Por eso, su regreso no dependerá únicamente de recibir el alta médica, sino también de recuperar progresivamente ritmo, fuerza y confianza.
Actualmente, el mediocampista ya realiza algunos trabajos livianos sobre el campo de juego, aunque la mayor parte de su rutina continúa desarrollándose dentro del gimnasio. El objetivo es fortalecer la musculatura después del extenso período de inactividad y evitar una recaída cuando vuelva a exigirse al máximo. Para Arruabarrena, su regreso podría ser especialmente importante.
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