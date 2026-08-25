La joya de Boca elegida entre las mejores promesas del mundo que podría debutar ante Lanús

Aunque su titularidad frente al Grana está prácticamente descartada por el regreso de Lautaro Di Lollo y las alternativas de Nicolás Figal o Facundo Herrera en el fondo, el juvenil suma fichas para meterse en la lista de concentrados. Más allá de lo que suceda este fin de semana, su nombre ya aparece en la nómina oficial para la Copa Sudamericana, listo para dar el salto si el DT precisa una variante en la exigente llave de cuartos de final frente a San Pablo en septiembre.