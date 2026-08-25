La joya de Boca elegida entre las mejores promesas del mundo que podría debutar ante Lanús
Frente a las bajas en la zaga central, Rodolfo Arruabarrena evalúa sumar a la nómina a Matías Satas, la gran joya categoría 2008 que ya encandiló a la prensa internacional.
El mapa de la defensa de Boca sufrió un cimbronazo imprevisto y la solución a los dolores de cabeza podría salir directamente de la cantera de Ezeiza. Las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino le abrieron de par en par las puertas del primer equipo a Matías Satas, un central zurdo nacido en 2008 que viene pidiendo pista a fuerza de condiciones sobresalientes y madurez prematura.
Ante este panorama, Rodolfo Arruabarrena lo mantiene bajo la lupa en las prácticas de cara al cruce del viernes frente a Lanús en La Bombonera. Con solo 18 años y una altura de 1,84 metros, el zaguero zurdo no es un nombre cualquiera para los radares del fútbol global.
Tiempo atrás, el prestigioso diario británico The Guardian lo incluyó en su distinguida lista Next Generation entre los 60 talentos jóvenes más prometedores del planeta. Su proyección dentro del club es tal que se transformó en el primer futbolista de su camada en rubricar la firma de su contrato profesional con la institución Xeneize.
Matías Satas podría ser convocado por Arruabarrena en Boca
Origen de barrio en Castelar y formado en la cantera boquense desde 2017, Satas no le huye a los espejos de jerarquía en los que se mira. El propio juvenil suele definirse con rasgos comparables a los de Cuti Romero o Lisandro Martínez, combinando fiereza en la marca con un pie refinado para conducir la salida limpia desde la cueva.
Esa personalidad lo llevó a portar la cinta de capitán en los seleccionados juveniles de la Selección Argentina y a asumir la responsabilidad de patear los penales en las categorías menores por su aplomo en momentos de máxima presión.
Aunque su titularidad frente al Grana está prácticamente descartada por el regreso de Lautaro Di Lollo y las alternativas de Nicolás Figal o Facundo Herrera en el fondo, el juvenil suma fichas para meterse en la lista de concentrados. Más allá de lo que suceda este fin de semana, su nombre ya aparece en la nómina oficial para la Copa Sudamericana, listo para dar el salto si el DT precisa una variante en la exigente llave de cuartos de final frente a San Pablo en septiembre.
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