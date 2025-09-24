Boca sin Cavani: Miguel Ángel Russo repetiría el doble 9 con Merentiel y Milton Giménez
El uruguayo sigue lesionado y el DT mantendría la dupla ofensiva para visitar a Defensa y Justicia, con la base del equipo que acumula seis partidos invicto.
Edinson Cavani continúa recuperándose de una distensión en el psoas derecho y su ausencia obligaría a Miguel Ángel Russo a mantener el doble 9 con Miguel Merentiel y Milton Giménez. Con este panorama, Boca visitará a Defensa y Justicia con la misma base que lleva seis partidos sin perder, buscando consolidar su lugar en la Copa Libertadores.
A la espera del ensayo formal en la Bombonera, todo indica que el entrenador volverá a apostar por el mismo once para visitar al Halcón en Florencio Varela. La gran incógnita era la evolución del uruguayo, aunque la recuperación del delantero avanza más lento de lo esperado.
El atacante sigue afectado por una distensión en el psoas derecho que le provoca dolores lumbares y lo dejó fuera del partido frente a Central Córdoba. Si bien mostró una leve mejoría, todavía no entrena a la par del grupo y es poco probable que participe del ensayo de fútbol de este miércoles.
Miguel Merentiel y Milton Giménez, la dupla ofensiva en Boca
Ante este panorama, Russo mantendría el doble 9 compuesto por Miguel Merentiel y Milton Giménez. La “Bestia” convirtió el segundo gol en la victoria frente al conjunto santiagueño, aunque no alcanzó su mejor nivel. Aun así, junto a Giménez conforman la dupla ofensiva más fuerte del plantel en la actualidad.
Más allá del ataque, el entrenador mantendría al resto de los titulares sin modificaciones. Fiel a su idea de sostener un equipo de memoria, Russo confía en la base que acumula seis partidos invicto, con tres triunfos y tres empates.
Boca visitará Florencio Varela con hinchas visitantes y con la intención de extender su levantada futbolística. Con Leandro Paredes como conductor y la versatilidad de Rodrigo Battaglia en el mediocampo, el Xeneize buscará seguir escalando posiciones tanto en el Grupo B del Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde hoy se encuentra en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
