Boca sin Cavani: Miguel Ángel Russo repetiría el doble 9 con Merentiel y Milton Giménez

Más allá del ataque, el entrenador mantendría al resto de los titulares sin modificaciones. Fiel a su idea de sostener un equipo de memoria, Russo confía en la base que acumula seis partidos invicto, con tres triunfos y tres empates.

Boca visitará Florencio Varela con hinchas visitantes y con la intención de extender su levantada futbolística. Con Leandro Paredes como conductor y la versatilidad de Rodrigo Battaglia en el mediocampo, el Xeneize buscará seguir escalando posiciones tanto en el Grupo B del Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde hoy se encuentra en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.