Preocupación en Boca por la recuperación de Ander Herrera: sigue sin fecha de regreso

Esa imagen todavía preocupa a los hinchas, que esperaban mucho más de un jugador de su jerarquía. El contexto no ayuda: si bien Herrera es un nombre de peso y un futbolista de la confianza de Russo, el gran nivel mostrado por Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia como doble cinco reduce sus chances de recuperar un lugar en el once titular.

Sin embargo, el DT confía en que, una vez recuperado, podrá aportar experiencia y ser una alternativa valiosa para un mediocampo que ya luce sólido. Por ahora, el mensaje del CT es de prudencia. No se quiere arriesgar a que el futbolista sufra una recaída que lo deje marginado aún más tiempo.

La expectativa de los hinchas está puesta en verlo nuevamente en acción, aunque todo indica que su regreso todavía demandará paciencia. Mientras tanto, el volante sigue trabajando contrarreloj para dejar atrás un período plagado de lesiones y reencontrarse con la continuidad que el club de la Ribera necesita en la recta final de la temporada.