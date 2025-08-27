Preocupación en Boca por la recuperación de Ander Herrera: sigue sin fecha de regreso
El mediocampista español acumula más de un mes de trabajos diferenciados y aún no puede entrenar con normalidad.
El presente de Ander Herrera en Boca continúa siendo una incógnita. A 38 días de la molestia muscular que lo dejó afuera de las canchas, el volante de 36 años todavía no logra entrenarse a la par de sus compañeros y sigue realizando ejercicios diferenciados, algo que tiene disconformes tanto al director técnico como a los hinchas.
La postura del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo es clara: no forzar su regreso hasta que esté en condiciones plenas, ya que la seguidilla de lesiones que atravesó en los últimos meses encendió todas las alarmas en el club.
En la última práctica, Herrera trabajó junto a Tomás Belmonte, otro futbolista que se recupera de una lesión muscular, mientras el resto del plantel realizó fútbol reducido. Este panorama hace prever que el ex Athletic Bilbao no integrará la nómina de convocados para visitar a Aldosivi en Mar del Plata el próximo fin de semana, a pesar de la importancia del duelo.
Desde su arribo, la estadía del español en Brandsen 805 estuvo marcada por problemas físicos: cuatro desgarros en apenas seis meses limitaron su participación a nueve partidos, con solo 442 minutos en cancha. Su última aparición oficial fue en el Mundial de Clubes 2025, ante Benfica, cuando debió salir apenas a los 19 minutos por una molestia.
Esa imagen todavía preocupa a los hinchas, que esperaban mucho más de un jugador de su jerarquía. El contexto no ayuda: si bien Herrera es un nombre de peso y un futbolista de la confianza de Russo, el gran nivel mostrado por Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia como doble cinco reduce sus chances de recuperar un lugar en el once titular.
Sin embargo, el DT confía en que, una vez recuperado, podrá aportar experiencia y ser una alternativa valiosa para un mediocampo que ya luce sólido. Por ahora, el mensaje del CT es de prudencia. No se quiere arriesgar a que el futbolista sufra una recaída que lo deje marginado aún más tiempo.
La expectativa de los hinchas está puesta en verlo nuevamente en acción, aunque todo indica que su regreso todavía demandará paciencia. Mientras tanto, el volante sigue trabajando contrarreloj para dejar atrás un período plagado de lesiones y reencontrarse con la continuidad que el club de la Ribera necesita en la recta final de la temporada.
