Semana perfecta para Belgrano: venció por penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a octavos de Copa Argentina
Con la alegría de haber salido campeón del Torneo Apertura, el Pirata ahora también se alzó con un triunfo clave ante los jujeños y sigue en carrera.
Belgrano de Córdoba venció por penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario, el Pirata cordobés se impuso por 4-2 en tanda de penales y sigue su curso en el torneo federal.
Hay que destacar que los jugadores del Lobo jujeño hicieron el habitual pasillo de campeón luego de que los cordobeses vencieran a River por la final del Torneo Apertura.
Gimnasia (J) vs. Belgrano: resultado en vivo
Formaciones del duelo
Gimnasia (J) vs. Belgrano por la Copa Argentina: datos del partido
- Hora: 15.30
- Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero
- Árbitro: Daniel Zamora
- TV: TyC Sports
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
Gimnasia de Jujuy llega en su mejor nivel de los últimos años. Bajo la conducción de Hernán Pellerano, el equipo se transformó en un animador indiscutido de la Primera Nacional gracias a una campaña sólida y una gran fortaleza en condición de local.
En la fase previa, el "Lobo" demostró carácter al eliminar por penales a Central Córdoba tras un vibrante 2-2, dejando en el camino a un rival de la máxima categoría. Ahora, busca cerrar el semestre con otro batacazo que alimente el sueño del doble frente: el ascenso y la Copa Argentina.
Por su parte, Belgrano de Córdoba llega con el pecho inflado de confianza tras hacer historia y consagrarse campeón del Torneo Apertura al vencer a River en la final. Este título transformó por completo el presente institucional y deportivo del club. Con un juego equilibrado y una ofensiva letal, el "Pirata" se consolidó como uno de los equipos más regulares del país. En los 32avos de final no dejó dudas y viene de golear 3-0 a Atlético Rafaela para meterse sin sobresaltos en esta instancia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario