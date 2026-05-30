Semana perfecta para Belgrano: venció por penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a octavos de Copa Argentina

Formaciones del duelo

Gimnasia (J) vs. Belgrano por la Copa Argentina: datos del partido

Hora: 15.30

Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Árbitro: Daniel Zamora

TV: TyC Sports

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

Gimnasia de Jujuy llega en su mejor nivel de los últimos años. Bajo la conducción de Hernán Pellerano, el equipo se transformó en un animador indiscutido de la Primera Nacional gracias a una campaña sólida y una gran fortaleza en condición de local.

En la fase previa, el "Lobo" demostró carácter al eliminar por penales a Central Córdoba tras un vibrante 2-2, dejando en el camino a un rival de la máxima categoría. Ahora, busca cerrar el semestre con otro batacazo que alimente el sueño del doble frente: el ascenso y la Copa Argentina.

Por su parte, Belgrano de Córdoba llega con el pecho inflado de confianza tras hacer historia y consagrarse campeón del Torneo Apertura al vencer a River en la final. Este título transformó por completo el presente institucional y deportivo del club. Con un juego equilibrado y una ofensiva letal, el "Pirata" se consolidó como uno de los equipos más regulares del país. En los 32avos de final no dejó dudas y viene de golear 3-0 a Atlético Rafaela para meterse sin sobresaltos en esta instancia.