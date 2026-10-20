Boca copó las playas de Copacabana: multitudinario banderazo antes de enfrentar a Vasco

El recuerdo de la final de 2023 y el operativo de seguridad

La visita a Río de Janeiro también despertó recuerdos de anteriores compromisos internacionales de Boca en Brasil, especialmente la final de la Copa Libertadores de 2023, cuando perdió frente a Fluminense en el mismo escenario. Esta vez, el objetivo será superar a Vasco da Gama y mantener viva la posibilidad de conquistar la Copa Sudamericana.

El banderazo se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad dispuesto por la Policía Militar de Río de Janeiro, con el propósito de prevenir incidentes y mantener el orden en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad.

Entre los presentes también se pudo observar a algunos simpatizantes de Estudiantes de La Plata, que viajaron a Brasil para acompañar al Pincha en su próximo compromiso ante Flamengo, previsto para el jueves en el Maracaná.