Boca copó las playas de Copacabana: multitudinario banderazo antes de enfrentar a Vasco
Cerca de 4.000 hinchas xeneizes viajaron a Río de Janeiro para alentar al equipo de Rodolfo Arruabarrena antes de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
Las playas de Copacabana se tiñeron de azul y oro durante el banderazo que los hinchas de Boca organizaron en la previa del partido frente a Vasco da Gama. Con la esperanza de revertir la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera, miles de simpatizantes se reunieron frente al mar para acompañar al plantel antes de la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Se estima que alrededor de 4.000 fanáticos viajaron a Brasil para respaldar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en uno de los encuentros más importantes de la temporada.
La confianza de los hinchas de Boca y el deseo de ver a Paredes
El clima en Copacabana estuvo marcado por el optimismo y la expectativa de conseguir la clasificación a la final. Entre banderas, canciones y camisetas azul y oro, los simpatizantes dejaron en claro que mantienen intacta la ilusión de dar vuelta la serie en el estadio Maracaná.
En declaraciones televisivas, uno de los hinchas resumió el sentimiento de los presentes y expresó su deseo de que Leandro Paredes pueda tener participación en el encuentro. "Tenemos fe y un equipazo. Ojalá Paredes juegue un ratito y lo damos vuelta", afirmó. La posible presencia del mediocampista genera expectativa entre los simpatizantes, que consideran que su participación podría representar un impulso para el equipo en un partido decisivo.
Otro de los fanáticos también destacó la confianza en el conjunto xeneize y la ilusión de conseguir un resultado positivo en territorio brasileño. "Siempre somos locales y vinimos a buscar la revancha. Estamos seguros de que vamos a ser muy felices en el Maracaná", manifestó.
El recuerdo de la final de 2023 y el operativo de seguridad
La visita a Río de Janeiro también despertó recuerdos de anteriores compromisos internacionales de Boca en Brasil, especialmente la final de la Copa Libertadores de 2023, cuando perdió frente a Fluminense en el mismo escenario. Esta vez, el objetivo será superar a Vasco da Gama y mantener viva la posibilidad de conquistar la Copa Sudamericana.
El banderazo se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad dispuesto por la Policía Militar de Río de Janeiro, con el propósito de prevenir incidentes y mantener el orden en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad.
Entre los presentes también se pudo observar a algunos simpatizantes de Estudiantes de La Plata, que viajaron a Brasil para acompañar al Pincha en su próximo compromiso ante Flamengo, previsto para el jueves en el Maracaná.
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