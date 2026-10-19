La formación de Boca para buscar la épica ante Vasco da Gama en Brasil

La duda de Arruabarrena pasa por arriesgarlo desde el primer minuto o mantenerlo en el banco como alternativa de recambio para el complemento. En caso de que no sea titular, Rodrigo Battaglia —de gran rendimiento ante Talleres tras dejar atrás su larga inactividad por la lesión en el tendón de Aquiles— continuará en el eje de la mitad de la cancha.