La formación de Boca para buscar la épica ante Vasco da Gama en Brasil
Con la duda sobre si incluir o no a Leandro Paredes, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para el equipo titular que buscará la final de la Copa Sudamericana.
Sin margen de error tras el 0-1 sufrido en la Bombonera, Boca disputa este martes la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. En busca de la épica para meterse en la gran final, el entrenador Rodolfo Arruabarrena ultima detalles en el equipo titular con dos incógnitas.
El foco principal de la alineación está puesto en Leandro Paredes. Tras haber sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial, el capitán se recuperó en apenas 11 días, superó las exigencias físicas de la práctica y fue incluido en la delegación que viajó a Río de Janeiro.
La duda de Arruabarrena pasa por arriesgarlo desde el primer minuto o mantenerlo en el banco como alternativa de recambio para el complemento. En caso de que no sea titular, Rodrigo Battaglia —de gran rendimiento ante Talleres tras dejar atrás su larga inactividad por la lesión en el tendón de Aquiles— continuará en el eje de la mitad de la cancha.
"Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensábamos en principio. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos...", reconoció el DT en la antesala del viaje.
Las variantes de Rodolfo Arruabarrena en ataque y el retorno en la defensa
El segundo interrogante de la formación se ubica en el frente de ataque para acompañar a la dupla conformada por Leonel Flores y Miguel Merentiel:
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Con la salida confirmada del paraguayo Ángel Romero, la vacante se la disputan dos futbolistas que también regresan tras distintas dolencias: Sebastián Villa (si el técnico busca desborde, velocidad y verticalidad por las bandas) o Alan Velasco (si la prioridad es el manejo de la pelota y el juego asociado).
En el plano defensivo, el 'Vasco' dispondrá el regreso de Facundo Herrera a la zaga central en reemplazo de Ayrton Costa, luego de haber tenido descanso en el compromiso del torneo local ante el conjunto cordobés.
La probable formación de Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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