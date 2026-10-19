Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi y lanzó una frase contundente

De esta manera, el cantante dejó en claro que las intervenciones de sus seres queridos respondieron a preguntas puntuales y no a una postura organizada del clan familiar frente a la ruptura.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte atención mediática, luego de que el final de la relación sorprendiera por la cercanía con la fecha de la boda. La pareja había celebrado su casamiento apenas 27 días antes de que trascendiera la separación.

Mientras las repercusiones continúan, Emanuel eligió poner el foco en el impacto que tiene la exposición pública cuando se atraviesa una situación personal delicada. Sus palabras reflejaron el malestar que le genera quedar en el centro de la escena por un conflicto que, según remarcó, no eligió hacer público.