Despidos subsidiados: en medio del derrumbe de la recaudación, postergaron la entrada en vigor del polémico FAL

Inicialmente el sistema iba a arrancar el 1° de junio pasado pero en mayo se postergó hasta el 1° de noviembre. Ahora el Gobierno lo volvió a postergar un mes más.

Asimismo se extendió a un año el período inicial durante el cual el FAL acumulará recursos antes de responder por las obligaciones previstas en el régimen. Hasta ahora se había fijado un mínimo de seis meses de carencia. Ahora se duplicó ese período.

Decreto 1228/2026: