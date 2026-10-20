Despidos subsidiados: en medio del derrumbe de la recaudación, postergaron la entrada en vigor del polémico FAL
El FAL es el instrumento ideado por Javier Milei y Luis Caputo para financiar despidos de trabajadores del sector privado con fondos de la Anses.
A la par del derrumbe de la actividad económica que generó el ajuste que viene aplicando el tándem Javier Milei - Luis Caputo, se viene cayendo también, como corolario lógico, la recaudación tributaria. En ese camino, por caso, el IVA, el tributo que grava las ventas y que es históricamente el de mayor peso en los ingresos del fisco ya anotó 11 caídas interanuales consecutivas. En los primeros tres trimestres de 2026, los ingresos tributarios totales se redujeron 3,5% interanual y 10,8 % respecto del mismo período de 2023. Frente a ello el gobierno libertario resolvió este martes postergar la entrada en vigor del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que busca financiar con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) despidos de trabajadores del sector privado.
Así quedó plasmado en el Decreto 1228/2026 publicado hoy con el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello y de Economía, Luis Caputo.
El esquema debía comenzar a regir el 1° de noviembre, pero fue postergado un mes hasta el 1° de diciembre yse extendió además de seis a doce períodos mensuales el plazo de carencia aplicable desde la primera contribución realizada por cada empleador.
De esta manera se modificaron dos artículos del decreto reglamentario de la Ley de Modernización Laboral 27.802. Entre los fundamentos de la medida el Gobierno asegura que la postergación busca dar más tiempo a “organismos públicos, entidades del mercado de capitales y proveedores de servicios tecnológicos y operativos” para completar los procedimientos, sistemas y herramientas que requiere la puesta en marcha del nuevo esquema.
El sistema se financiará con una contribución mensual de los empleadores que antes estaba destinada a la Anses, la famosa "plata de los jubilados", y que ahora se destinará a alimentar el FAL para enfrentar el pago de indemnizaciones de eventuales futuros despidos. Este desvío de fondos de la Anses se calcula sobre las remuneraciones que se toman como base para las contribuciones patronales. Las micro, pequeñas y medianas empresas aportarán el 2,5%, mientras que el resto de las compañías privadas deberá integrar el 1%. ARCA derivará esos recursos a una cuenta vinculada con el FAL elegido por cada empleador. El dinero tendrá como destino financiar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de un despido
Inicialmente el sistema iba a arrancar el 1° de junio pasado pero en mayo se postergó hasta el 1° de noviembre. Ahora el Gobierno lo volvió a postergar un mes más.
Asimismo se extendió a un año el período inicial durante el cual el FAL acumulará recursos antes de responder por las obligaciones previstas en el régimen. Hasta ahora se había fijado un mínimo de seis meses de carencia. Ahora se duplicó ese período.
Decreto 1228/2026:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario