Riquelme paseó por las playas de Río de Janeiro: se encontró con hinchas de Estudiantes
El presidente de Boca recorrió Barra de Tijuca junto a dirigentes del club en la previa de la revancha contra Vasco da Gama.
Juan Román Riquelme volvió a caminar por las playas de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, durante la noche del lunes, a pocas horas de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Vasco da Gama. El presidente xeneize estuvo acompañado por integrantes de la dirigencia y protagonizó un encuentro inesperado con hinchas de Estudiantes.
El paseo, contado por el periodista Ezequiel Sosa, se produjo en medio de la estadía de la delegación azul y oro en Brasil, donde el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida para conseguir el pase a la final del certamen continental.
Riquelme se fotografió con simpatizantes de Estudiantes
Mientras recorría la costa carioca, el máximo dirigente de Boca fue reconocido por un grupo de hinchas de Estudiantes que se encuentran en Río de Janeiro para acompañar al equipo platense en su compromiso ante Flamengo por la Copa Libertadores, programado para el jueves.
Los simpatizantes aprovecharon la oportunidad para acercarse a Riquelme y pedirle una fotografía. El encuentro quedó registrado y las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por los propios hinchas del Pincha.
No es la primera vez que el presidente de Boca realiza este tipo de recorridos durante su estadía en Brasil. La caminata del lunes repitió una escena similar a la que había protagonizado el domingo, en la previa de una serie determinante para las aspiraciones deportivas del club.
Boca busca la clasificación a la final de la Copa Sudamericana
La presencia de Riquelme en Barra de Tijuca se dio mientras el plantel ajusta los últimos detalles de la preparación para la revancha frente a Vasco da Gama. El club de la Ribera necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a la definición del torneo, después del 0-1 registrado en la Bombonera.
El equipo de Arruabarrena afrontará un desafío exigente, con la obligación de revertir la serie en territorio brasileño. La planificación del entrenador también está atravesada por la situación física de algunos jugadores, entre ellos Leandro Paredes, cuya presencia en la formación titular se mantiene como una incógnita.
Además, la serie estuvo marcada por la incertidumbre en torno a la sede del encuentro decisivo, un aspecto que agregó tensión a la preparación del conjunto argentino.
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