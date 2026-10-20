Riquelme paseó por las playas de Río de Janeiro: se encontró con hinchas de Estudiantes

Se picó en Rio. https://t.co/Nqw58qy1np — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) October 19, 2026

Boca busca la clasificación a la final de la Copa Sudamericana

La presencia de Riquelme en Barra de Tijuca se dio mientras el plantel ajusta los últimos detalles de la preparación para la revancha frente a Vasco da Gama. El club de la Ribera necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a la definición del torneo, después del 0-1 registrado en la Bombonera.

El equipo de Arruabarrena afrontará un desafío exigente, con la obligación de revertir la serie en territorio brasileño. La planificación del entrenador también está atravesada por la situación física de algunos jugadores, entre ellos Leandro Paredes, cuya presencia en la formación titular se mantiene como una incógnita.

Además, la serie estuvo marcada por la incertidumbre en torno a la sede del encuentro decisivo, un aspecto que agregó tensión a la preparación del conjunto argentino.