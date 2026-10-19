El Gobierno avaló paritarias y un importante gremio tendrá un salario básico de más de $2.600.000.

El bono anual por el Día del Bancario

Dentro del acuerdo anunciado por La Bancaria, se destacó la fijación de la suma extraordinaria que cobran los empleados del sector cada año. El gremio confirmó que el monto inicial garantizado para la gratificación por el Día del Bancario/a se ubicó en $2.275.519,25.

De acuerdo con lo convenido entre el sindicato y las cámaras empresarias, la asignación compensatoria se acreditará en las cuentas de los trabajadores hasta el 6 de noviembre como fecha límite. En ese mismo día se conmemora la festividad del sector, por lo que no habrá actividad financiera ni atención presencial en los bancos de todo el país.