El Gobierno avaló paritarias y un importante gremio tendrá un salario básico de más de $2.600.000
Se trata del gremio de trabajadores bancarios, que se encuentra encabezado por Sergio Palazzo. Mirá los alcances del acuerdo paritario.
La Asociación Bancaria oficializó un nuevo acuerdo de paritarias con las cámaras patronales del sector financiero para actualizar los haberes correspondientes al mes de septiembre. El entendimiento establece un incremento del 1,9% sobre todas las remuneraciones mensuales brutas del sector.
Según lo informado por la entidad sindical que conduce Sergio Palazzo, el ajuste se aplicará sobre todos los conceptos habituales, normales, totales, tanto remunerativos como no remunerativos. La actualización alcanza además a los adicionales fijados por el convenio colectivo de trabajo y a aquellos otorgados de forma particular por fuera del mismo.
El Gobierno avaló paritarias: el nuevo piso salarial para los bancarios
Con la implementación de la nueva escala salarial, el haber básico de un trabajador bancario sin antigüedad queda fijado en $2.552.560,34.
A este monto se le suma el adicional habitual por Participación en las Ganancias (ROE), estipulado para el período en $73.786,55. De esta manera, la retribución inicial total para los empleados del sistema financiero alcanza los $2.626.346,89 a partir de septiembre.
La paritaria en el año
Con este último ajuste, el gremio acumula una recomposición salarial del 23,6% en los primeros nueve meses del año, tomando como base de comparación los valores vigentes a diciembre de 2025.
El bono anual por el Día del Bancario
Dentro del acuerdo anunciado por La Bancaria, se destacó la fijación de la suma extraordinaria que cobran los empleados del sector cada año. El gremio confirmó que el monto inicial garantizado para la gratificación por el Día del Bancario/a se ubicó en $2.275.519,25.
De acuerdo con lo convenido entre el sindicato y las cámaras empresarias, la asignación compensatoria se acreditará en las cuentas de los trabajadores hasta el 6 de noviembre como fecha límite. En ese mismo día se conmemora la festividad del sector, por lo que no habrá actividad financiera ni atención presencial en los bancos de todo el país.
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