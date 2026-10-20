Costumbre brasileña: hinchas de Vasco tiraron fuegos artificiales frente al hotel de Boca
El episodio ocurrió en Río de Janeiro horas antes de la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize intentará revertir el 0-1 de la ida.
Los hinchas de Vasco da Gama lanzaron fuegos artificiales frente al hotel donde se hospeda Boca en Río de Janeiro durante la madrugada de este martes. El episodio ocurrió horas antes del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el estadio Maracaná.
La situación quedó registrada en un video que se difundió en las redes sociales y se produjo en la previa de un encuentro determinante para el equipo argentino, que necesita remontar la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera.
Los videos de los fuegos artificiales frente al hotel de Boca
El uso de pirotecnia durante la madrugada es una práctica que suele aparecer en las previas de partidos importantes en Brasil. Con ruidos y explosiones cerca de los lugares de concentración, algunos hinchas buscan alterar el descanso de los equipos visitantes antes de compromisos decisivos.
En este caso, los simpatizantes de Vasco realizaron la acción frente al alojamiento del plantel xeneize, en una noche marcada por la expectativa que genera la definición de la serie.
El conjunto azul y oro intentará dejar atrás el episodio y concentrarse en el objetivo deportivo: conseguir un resultado que le permita avanzar a la final de la Copa Sudamericana, una instancia que no disputa desde 2005.
Boca quiere revertir la serie ante Vasco da Gama
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará la revancha con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones internacionales. La derrota en el encuentro de ida dejó al conjunto argentino sin margen de error si pretende clasificarse directamente en los 90 minutos.
Además del resultado adverso, Boca tendrá otro desafío por delante: cortar su racha negativa en territorio brasileño. Su última victoria en ese país fue el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó a Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Desde entonces, el Xeneize acumula 11 partidos sin triunfos en Brasil. Sin embargo, en esta edición de la Sudamericana consiguió eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí durante los cuartos de final.
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