Costumbre brasileña: hinchas de Vasco tiraron fuegos artificiales frente al hotel de Boca

Boca quiere revertir la serie ante Vasco da Gama

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará la revancha con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones internacionales. La derrota en el encuentro de ida dejó al conjunto argentino sin margen de error si pretende clasificarse directamente en los 90 minutos.

Además del resultado adverso, Boca tendrá otro desafío por delante: cortar su racha negativa en territorio brasileño. Su última victoria en ese país fue el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó a Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde entonces, el Xeneize acumula 11 partidos sin triunfos en Brasil. Sin embargo, en esta edición de la Sudamericana consiguió eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí durante los cuartos de final.