Bronca en Estudiantes con Ascacíbar: le cambiaron el nombre a una filial

image

Las declaraciones que profundizaron el enojo

El clima se tensó aún más tras la conferencia de prensa en la que Ascacíbar expresó “amar a Boca” y aclaró que no quería jugar en River, sino cumplir su deseo de vestir la camiseta azul y oro. Esas palabras cayeron muy mal en el mundo albirrojo.

A ese escenario se sumó la reacción de Juan Sebastián Verón, quien dejó de seguir al volante en Instagram y compartió una historia con una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, en clara alusión a dichos anteriores del jugador, cuando había afirmado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes.

Por lo pronto, el tiempo dirá cómo quedará la relación entre Ascacíbar y los hinchas del Pincha. En lo inmediato, este miércoles, cuando el equipo de Claudio Úbeda visite el Estadio UNO por la segunda fecha, el mediocampista no estará presente en el estadio.