Bronca en Estudiantes con Ascacíbar: le cambiaron el nombre a una filial
La llegada de Santiago Ascacíbar a Boca generó enojo en Estudiantes y una filial decidió quitar su nombre como señal de protesta.
El pase de Santiago Ascacíbar a Boca dejó una herida abierta en Estudiantes, club en el que el mediocampista fue capitán y conquistó cinco títulos. En La Plata esperaban que el volante continuara en la institución o, en todo caso, emigrara a otro destino, pero no al Xeneize.
El malestar fue creciendo con el correr de los días y se tradujo en una fuerte señal desde una de las filiales del club. La agrupación que llevaba el nombre “Ruso Ascacíbar” decidió cambiar su denominación como muestra de enojo por la forma en la que se dio la salida del jugador.
El comunicado y el mensaje hacia Ascacíbar
La filial anunció que pasará a llamarse “Lealtad Pincharrata” y difundió un comunicado dirigido a socios e hinchas. “Queremos expresar nuestra gran decepción y descontento con la forma en que se produjo la salida del ex capitán y jugador de nuestro amado y respetado Santiago Ascacíbar”, señalaron.
En el mismo texto explicaron la decisión: “Por decisión unánime, hemos decidido retirar el nombre Ruso Ascacíbar de nuestra agrupación. A partir de ahora, la misma pasará a llamarse ‘Lealtad Pincharrata’”, agregaron, agradeciendo el apoyo en medio del conflicto.
Si bien Estudiantes despidió oficialmente al mediocampista con un video emotivo en redes sociales, la reacción de los hinchas estuvo lejos de ser unánime. Mensajes como “te fuiste por la puerta de atrás” o “un puñal por la espalda” se multiplicaron en las plataformas digitales.
Las declaraciones que profundizaron el enojo
El clima se tensó aún más tras la conferencia de prensa en la que Ascacíbar expresó “amar a Boca” y aclaró que no quería jugar en River, sino cumplir su deseo de vestir la camiseta azul y oro. Esas palabras cayeron muy mal en el mundo albirrojo.
A ese escenario se sumó la reacción de Juan Sebastián Verón, quien dejó de seguir al volante en Instagram y compartió una historia con una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, en clara alusión a dichos anteriores del jugador, cuando había afirmado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes.
Por lo pronto, el tiempo dirá cómo quedará la relación entre Ascacíbar y los hinchas del Pincha. En lo inmediato, este miércoles, cuando el equipo de Claudio Úbeda visite el Estadio UNO por la segunda fecha, el mediocampista no estará presente en el estadio.
