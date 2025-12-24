Boca empezó a depurar el plantel y definió a los futbolistas que no seguirán en 2026
La dirigencia tomó una determinación fuerte de cara a la próxima temporada y ya le comunicó a varios jugadores que no estarán en los planes del cuerpo técnico.
Boca atraviesa días de definiciones puertas adentro mientras el plantel permanece licenciado hasta el comienzo formal de la pretemporada, prevista para el 2 de enero en el predio de Ezeiza. En ese contexto, la conducción del club avanzó con una decisión institucional que impacta de lleno en la conformación del grupo que afrontará el 2026: cuatro futbolistas dejaron de ser considerados y deberán buscar una salida en el próximo mercado.
Según la información difundida por TyC Sports, la dirigencia xeneize ya les informó a Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini que no serán tenidos en cuenta una vez que se retomen los entrenamientos bajo la órbita de Claudio Úbeda. En todos los casos se trata de jugadores con contrato vigente, lo que obliga al club y a los propios futbolistas a encontrar una solución que permita destrabar sus situaciones contractuales.
En el caso de Martegani y Janson, ambos integraron el plantel durante la última temporada, aunque su participación fue mínima. La falta de continuidad y la escasa consideración deportiva terminaron por sellar su destino. De acuerdo a lo informado, la decisión es definitiva y estos jugadores “no tendrán más oportunidades” en el nuevo ciclo, por lo que deberán acercar propuestas para continuar sus carreras en otro destino.
La situación de Briasco y Orsini es diferente, pero el desenlace apunta en la misma dirección. Ambos regresarán de sus préstamos recientes, aunque el cuerpo técnico no los incluirá dentro del proyecto deportivo. Desde el club no descartan volver a negociarlos mediante una nueva cesión, con el objetivo de liberar cupos y aliviar la estructura salarial.
Este proceso de depuración podría no detenerse ahí. Lucas Blondel también aparece fuera del radar del entrenador y su salida parece inminente, ya que se encuentra muy cerca de convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors. De concretarse, sería otro nombre que se suma a la lista de futbolistas que abandonan la Ribera en este receso.
En paralelo, Boca ya sufrió varias bajas por la finalización de contratos. Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón se marcharon en condición de libres tras no llegar a un acuerdo para renovar. De esta manera, el plantel comienza a achicarse de manera significativa mientras la dirigencia trabaja en la llegada de refuerzos con la mirada puesta en la Copa Libertadores.
La limpieza del plantel responde a una estrategia clara: reducir la cantidad de jugadores, optimizar recursos y conformar un grupo más competitivo y acorde a las exigencias del club. Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, Boca empieza a mostrar señales concretas de un nuevo rumbo deportivo de cara a 2026.
