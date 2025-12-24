Boca empezó a depurar el plantel y definió a los futbolistas que no seguirán en 2026

lucas blondel

En paralelo, Boca ya sufrió varias bajas por la finalización de contratos. Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón se marcharon en condición de libres tras no llegar a un acuerdo para renovar. De esta manera, el plantel comienza a achicarse de manera significativa mientras la dirigencia trabaja en la llegada de refuerzos con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

La limpieza del plantel responde a una estrategia clara: reducir la cantidad de jugadores, optimizar recursos y conformar un grupo más competitivo y acorde a las exigencias del club. Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, Boca empieza a mostrar señales concretas de un nuevo rumbo deportivo de cara a 2026.