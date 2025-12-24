El conflicto económico que frena a Boca en su intento por llevarse figuras de San Lorenzo
Un embargo millonario heredado y viejas deudas explican por qué el Xeneize encuentra serias dificultades para negociar por Gastón Hernández y Alexis Cuello
Boca se mueve con decisión en el mercado de pases y puso la mira en dos nombres que se destacan en San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello. Ambos futbolistas aparecen como piezas codiciadas por el club de la Ribera para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. Sin embargo, lo que parecía una negociación posible se topó rápidamente con un obstáculo de fondo que excede lo deportivo y se apoya en una compleja situación financiera y legal que atraviesa el Ciclón.
Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, fue quien expuso públicamente la principal traba que condiciona cualquier operación directa con Boca. En declaraciones a DSports, explicó que existe un embargo vigente del fondo suizo por una deuda vinculada al pase de Agustín Martegani, lo que complica seriamente la chance de vender jugadores al Xeneize.
“Con Boca no hablé. San Lorenzo no puede venderle a Boca jugadores porque hay un embargo del fondo suizo de 700 mil dólares por Martegani, para venderle a Boca tenés que sobrepasar el monto del embargo que son casi 5 millones de dólares, no te conviene. Braida cuando se fue pagó la cláusula, no es que fue una venta de San Lorenzo a Boca”, afirmó sin rodeos.
La explicación no se quedó ahí. Moretti también reveló que hubo contactos previos con Juan Román Riquelme, especialmente por Hernández, quien fue capitán y una de las piezas defensivas más sólidas del equipo azulgrana durante la última temporada. “En junio me llamó Riquelme por el Tonga (Hernández) y le expliqué lo mismo: no hay forma de venderte un jugador porque tenés que sobrepasar el monto del embargo y la gestión se vino abajo”, agregó.
En ese contexto, Alexis Cuello entra dentro de la misma lógica financiera. El delantero se consolidó como la principal carta ofensiva del Ciclón y su valor de mercado es elevado. Para Moretti, la única vía posible para que San Lorenzo se desprenda de figuras pasa por ofertas que cubran ampliamente las urgencias económicas del club: “Si River y Boca ponen la plata de lo que valen los jugadores, obviamente San Lorenzo los tiene que vender. Es la única forma que el club pueda afrontar sus obligaciones y las deudas de la gestión anterior”.
Mientras Boca evalúa alternativas y analiza si avanza o no en estas condiciones, San Lorenzo transita una etapa de reorganización institucional. Tras la salida de Moretti y la acefalía dirigencial, una Asamblea Extraordinaria designó a Sergio Costantino como presidente interino hasta el 30 de mayo de 2026, cuando se realizarán elecciones para elegir al nuevo mandatario hasta diciembre de 2027.
En ese escenario, cualquier negociación importante queda atravesada por la necesidad de ordenar las cuentas y cumplir con compromisos pendientes.
