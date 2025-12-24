El conflicto económico que frena a Boca en su intento por llevarse figuras de San Lorenzo

asamblea san lorenzo

Mientras Boca evalúa alternativas y analiza si avanza o no en estas condiciones, San Lorenzo transita una etapa de reorganización institucional. Tras la salida de Moretti y la acefalía dirigencial, una Asamblea Extraordinaria designó a Sergio Costantino como presidente interino hasta el 30 de mayo de 2026, cuando se realizarán elecciones para elegir al nuevo mandatario hasta diciembre de 2027.

En ese escenario, cualquier negociación importante queda atravesada por la necesidad de ordenar las cuentas y cumplir con compromisos pendientes.