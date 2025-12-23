La divertida reacción de Maravilla Martínez ante un hincha de Boca que lo quiso llevar al club
El delantero compartió una tarde con un amigo hincha del Xeneize, tomó con humor el pedido y respondió con una referencia a su cláusula récord.
Adrián “Maravilla” Martínez protagonizó un momento descontracturado con un amigo hincha de Boca que le pidió que juegue en el club. El delantero de Racing respondió con humor y aludió a la cláusula de rescisión que fijó la dirigencia.
El delantero se volvió viral en las últimas horas tras un encuentro casual con un simpatizante del Xeneize, quien intentó convencer. En el video, el hincha aseguró que estaba “haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita”. Incluso, el fanático aprovechó para apuntar contra Juan Román Riquelme: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”. La respuesta de Martínez no tardó en llegar y fue en clave de broma.
Con un short de Racing puesto y entre risas, el goleador respondió con una sola palabra: “122”, en alusión a la cláusula de rescisión de 122.000.000 de dólares que le fijó la dirigencia en su última renovación de contrato. “Vale caro, pero es el mejor”, cerró el hincha de Boca, entre risas.
“Maravilla” Martínez viene de completar un muy buen 2025 con Racing, donde fue una pieza clave en la conquista de la Recopa Sudamericana, con una contundente victoria ante Botafogo de Brasil por un global de 4-0. Además, tuvo un rol decisivo en la campaña que llevó a la Academia hasta las semifinales de la Copa Libertadores y la final del Torneo Clausura.
Desde su llegada al club de Avellaneda, el delantero se ganó rápidamente el cariño de los hinchas gracias a su rendimiento: acumula 52 goles y 12 asistencias en 94 partidos, números que lo consolidaron como una de las figuras del equipo.
