El tajante reclamo de Mariano Closs a Conmebol en Racing-Peñarol que se hizo viral

El contexto de su reclamo se enmarca en la creciente preocupación por la seguridad de los hinchas argentinos que viajan a Brasil y otros países sudamericanos, donde en algunos casos las fuerzas de seguridad locales han respondido con medidas desproporcionadas.

Con esta intervención, se sumó al debate sobre la seguridad y la integridad de los hinchas en competencias internacionales, recordando que más allá de los resultados deportivos, la prioridad debe ser garantizar un ambiente seguro y libre de discriminación en los estadios.