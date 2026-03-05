Boca acordó con la llegada de Alan Lescano: ahora debe negociar con Argentinos Juniors
El Xeneize llegó a un acuerdo contractual con el futbolista, pero todavía debe negociar con el Bicho y Gimnasia para concretar el pase.
Boca avanzó en las últimas horas por Alan Lescano y ya alcanzó un acuerdo con el futbolista en lo salarial y contractual. Sin embargo, el Xeneize aún debe negociar con Argentinos Juniors, que comparte el pase con Gimnasia y Esgrima La Plata, para intentar cerrar la incorporación antes del cierre del mercado.
Según trascendió, el club de la Ribera ya alcanzó un acuerdo total con el futbolista en lo salarial y en los términos del contrato. El mediocampista creativo ve con buenos ojos el salto al Xeneize, pero la operación aún no está cerrada.
El principal obstáculo pasa por las negociaciones entre los clubes. Argentinos Juniors posee el 50% del pase del jugador, mientras que el otro 50% pertenece a Gimnasia, lo que complica cualquier transferencia. En ese contexto, la propuesta del Xeneize deberá ser lo suficientemente importante para convencer a ambas partes, especialmente al conjunto de La Paternal, que necesita reducir su masa salarial pero también pretende obtener un ingreso significativo.
Además, el equipo de la Ribera cuenta con un cupo disponible para incorporar un futbolista debido a la salida de Lucas Blondel, quien fue cedido a Huracán. Ese lugar le permite sumar un refuerzo hasta la tarde del 10 de marzo, por lo que la dirigencia trabaja contrarreloj para cerrar la operación. Por el momento, desde Argentinos Juniors aseguran que no existe un acuerdo. El presidente del club, Cristian Malaspina, fue contundente al referirse al tema.
“No hay nada por Alan. Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no nos conviene venderlo a Lescano”, expresó en diálogo con DSports en el programa Como Te Va. El dirigente también dejó en claro la importancia del jugador dentro del plantel: “Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo”. Mientras tanto, Boca sigue negociando con la esperanza de concretar una incorporación antes del cierre del mercado.
