Miguel Merentiel anunció que será papá por segunda vez tras el triunfo de Boca: "Nuestra familia crece"

El secreto más lindo que teníamos para contar Nuestra familia crece, te esperamos con todo el amor del mundo, bebé Fausto

El propio atacante había adelantado la novedad en la entrevista posterior al partido: "Se lo dedico a mi familia. A mi mujer, a mi hija y a un hijo que viene en camino. Estamos muy contentos". Incluso, en un gol anterior frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, ya había dejado una pista con el clásico gesto de colocarse la pelota debajo de la remera y besarla.