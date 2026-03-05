Miguel Merentiel anunció que será papá por segunda vez tras el triunfo de Boca: "Nuestra familia crece"
El delantero confirmó junto a su pareja que espera un hijo tras su doblete en Boca ante Lanús. El atacante lo había dedicado en pleno festejo.
Miguel Merentiel vivió una noche especial tras su doblete en la victoria de Boca ante Lanús. El delantero uruguayo confirmó junto a su pareja que serán padres nuevamente y reveló que el emotivo anuncio ya había sido parte de sus festejos dentro de la cancha.
El miércoles por la noche volvió a aparecer la mejor versión de la “Bestia”. Con dos goles ante el Granate (y cerca del hat-trick), el delantero fue una de las grandes figuras en una actuación sólida del equipo, en un triunfo clave también para Claudio Úbeda. Pero la celebración no terminó en La Fortaleza. Horas después del partido, el delantero y su pareja, Victoria, compartieron en redes sociales una noticia muy especial: la familia se agranda.
El anuncio de Miguel Merentiel en redes y la dedicatoria en sus goles
"El secreto más lindo que teníamos para contar. Nuestra familia crece, te esperamos con todo el amor del mundo, bebé Fausto", escribieron en una publicación conjunta, acompañada por una producción de fotos junto a su hija para anunciar la llegada de su nuevo hijo. La noticia le dio otro significado a los festejos del delantero en la noche del triunfo. Tras convertir, Merentiel realizó celebraciones especiales que ahora cobran mayor sentido.
El propio atacante había adelantado la novedad en la entrevista posterior al partido: "Se lo dedico a mi familia. A mi mujer, a mi hija y a un hijo que viene en camino. Estamos muy contentos". Incluso, en un gol anterior frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, ya había dejado una pista con el clásico gesto de colocarse la pelota debajo de la remera y besarla.
Así, en una jornada redonda en lo deportivo, Merentiel sumó una alegría aún más profunda en lo personal. La “Bestia” volvió al gol y también celebró que se viene otra en camino.
