Cristian Lema se retiró del fútbol tras un año sin jugar: cerró su carrera después de su paso por Boca
El defensor de 35 años confirmó su retiro del fútbol profesional tras más de un año sin jugar. Su último partido fue en octubre de 2024 con el Xeneize.
Cristian Lema decidió retirarse del fútbol profesional a los 35 años luego de pasar más de un año sin disputar partidos oficiales. El defensor, que terminó su contrato con Boca en diciembre de 2025, optó por cerrar su carrera y regresar a Puerto Madryn para iniciar una nueva etapa personal.
El propio jugador confirmó la decisión tras evaluar su situación deportiva y personal. A pesar de encontrarse en condiciones físicas y de haber recibido algunas propuestas en el último mercado de pases, eligió no comenzar una nueva etapa en otro club y regresar a su Puerto Madryn natal para enfocarse en su familia y en proyectos personales.
La trayectoria del defensor comenzó en 2007 y lo llevó por un extenso recorrido dentro y fuera del país. Surgido en Guillermo Brown, también jugó en Newell’s, Tigre, Quilmes y Belgrano antes de dar el salto al exterior. En Europa defendió la camiseta de Benfica y posteriormente continuó su carrera en Peñarol, Damac de Arabia Saudita y Lanús, desde donde dio el salto a Boca. En ese camino conquistó un título en Portugal y otro en Uruguay, consolidándose como un defensor fuerte en el juego aéreo y de carácter en la última línea.
Su llegada al Xeneize se produjo a comienzos de 2024 como el primer refuerzo del ciclo de Diego Martínez. Boca pagó cerca de U$S 500.000 por su pase y, en el inicio, respondió con continuidad: disputó 23 de los primeros 28 partidos de la temporada. Sin embargo, su momento de quiebre llegó en la semifinal de la Copa de la Liga frente a Estudiantes, cuando cometió un penal y fue expulsado en la eliminación del equipo.
La lesión que marcó el final de su carrera
Su último partido fue el empate 1-1 ante Deportivo Riestra en la Bombonera, en octubre de 2024. Ese día sufrió una compleja lesión en el tobillo izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano y lo dejó varios meses fuera de competencia. La recuperación fue extensa y con dificultades, entre infiltraciones y recaídas que le impidieron volver a encontrar continuidad dentro del plantel. Durante 2025 su situación deportiva se fue diluyendo. Entre cambios de entrenadores, lesiones y decisiones institucionales, terminó apartado del plantel principal y entrenándose en soledad o junto a juveniles.
Aunque recibió sondeos de clubes argentinos y del exterior —incluso de equipos que disputarán la Copa Libertadores 2026—, finalmente eligió no volver a empezar. Así, sin despedidas oficiales ni anuncios rimbombantes, Cristian Lema decidió cerrar su carrera lejos del ruido de las tribunas.
