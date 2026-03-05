Cristian Lema se retiró del fútbol tras un año sin jugar: cerró su carrera después de su paso por Boca

La trayectoria del defensor comenzó en 2007 y lo llevó por un extenso recorrido dentro y fuera del país. Surgido en Guillermo Brown, también jugó en Newell’s, Tigre, Quilmes y Belgrano antes de dar el salto al exterior. En Europa defendió la camiseta de Benfica y posteriormente continuó su carrera en Peñarol, Damac de Arabia Saudita y Lanús, desde donde dio el salto a Boca. En ese camino conquistó un título en Portugal y otro en Uruguay, consolidándose como un defensor fuerte en el juego aéreo y de carácter en la última línea.