Boca estiró su ventaja histórica: llegó a las 43 victorias ante equipos brasileños
El Xeneize ganó 3-1 en el estadio Maracaná, revirtió la serie de semifinales y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026.
Boca volvió a demostrar su fortaleza internacional al vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil y asegurarse un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026. Después de perder 1-0 en La Bombonera, el equipo argentino reaccionó en el Maracaná y consiguió una clasificación que también reforzó su destacado historial frente a rivales brasileños.
Con este triunfo, el Xeneize llegó a las 43 victorias en 115 partidos oficiales ante equipos de Brasil por competiciones organizadas por la Conmebol, una marca que lo mantiene como el club con más triunfos en este tipo de enfrentamientos.
El historial de Boca frente a los equipos brasileños
Los números del conjunto de la Ribera reflejan su protagonismo en los torneos continentales a lo largo de las décadas. Sus 43 victorias se distribuyen entre distintas competiciones internacionales.
El detalle de los triunfos es el siguiente:
-
Copa Libertadores: 25 victorias.
Copa Sudamericana: 6.
Supercopa: 4.
Copa Mercosur: 4.
Copa de Oro: 2.
Recopa Sudamericana: 1.
Copa Master: 1.
La clasificación ante Vasco da Gama permitió sumar un nuevo capítulo a una estadística que acompaña a Boca desde sus grandes campañas internacionales y que vuelve a ubicarlo por encima de otros equipos argentinos en este rubro.
La diferencia con River y las series mano a mano
La comparación con River también favorece al Xeneize. El Millonario disputó 110 encuentros contra clubes brasileños en torneos de la Conmebol entre 1960 y 2026, con un saldo de 37 triunfos. Boca, además, sobresale por la cantidad de eliminatorias directas que protagonizó frente a equipos de ese país. En total, disputó 42 series mano a mano, de las cuales ganó 28 y perdió 14.
Otro dato significativo aparece en las semifinales continentales: el conjunto azul y oro se enfrentó diez veces con rivales brasileños en esa instancia y logró avanzar en ocho oportunidades. A su vez, registra 18 eliminaciones de equipos brasileños en territorio de ese país, una marca que refuerza su trayectoria en escenarios tradicionalmente difíciles para los clubes argentinos.
Las 43 victorias de Boca ante equipos de Brasil
- 06/09/1977 | Copa Libertadores | 1-0 a Cruzeiro (Local)
- 24/09/1978 | Copa Libertadores | 2-1 a Atlético Mineiro (Visitante)
- 05/10/1978 | Copa Libertadores | 3-1 a Atlético Mineiro (Local)
- 02/03/1988 | Supercopa Sudamericana | 1-0 a Grêmio (Local)
- 16/11/1989 | Supercopa Sudamericana | 2-0 a Grêmio (Local)
- 17/04/1991 | Copa Libertadores | 3-1 a Corinthians (Local)
- 08/05/1991 | Copa Libertadores | 3-0 a Flamengo (Local)
- 31/05/1992 | Copa Máster | 2-1 a Cruzeiro (Cancha neutral)
- 07/07/1993 | Copa de Oro Nicolás Leoz | 1-0 a San Pablo (Local)
- 22/07/1993 | Copa de Oro Nicolás Leoz | 1-0 a Atlético Mineiro (Local)
- 30/03/1994 | Copa Libertadores | 2-1 a Palmeiras (Local)
- 19/10/1994 | Supercopa Sudamericana | 2-0 a San Pablo (Local)
- 03/09/1997 | Supercopa Sudamericana | 1-0 a Cruzeiro (Local)
- 02/09/1998 | Copa Mercosur | 2-0 a Flamengo (Visitante)
- 14/10/1998 | Copa Mercosur | 3-0 a Flamengo (Local)
- 31/07/1999 | Copa Mercosur | 5-1 a San Pablo (Local)
- 09/08/2000 | Copa Mercosur | 3-0 a Corinthians (Local)
- 23/05/2001 | Copa Libertadores | 1-0 a Vasco da Gama (Visitante)
- 30/05/2001 | Copa Libertadores | 3-0 a Vasco da Gama (Local)
- 15/05/2003 | Copa Libertadores | 4-2 a Paysandú (Visitante)
- 25/06/2003 | Copa Libertadores | 2-0 a Santos (Local)
- 02/07/2003 | Copa Libertadores | 3-1 a Santos (Visitante)
- 24/11/2004 | Copa Sudamericana | 4-2 a Internacional (Local)
- 10/11/2005 | Copa Sudamericana | 4-1 a Internacional (Local)
- 07/09/2006 | Recopa Sudamericana | 2-1 a San Pablo (Local)
- 13/06/2007 | Copa Libertadores | 3-0 a Grêmio (Local)
- 20/06/2007 | Copa Libertadores | 2-0 a Grêmio (Visitante)
- 19/09/2007 | Copa Sudamericana | 2-1 a San Pablo (Local)
- 30/04/2008 | Copa Libertadores | 2-1 a Cruzeiro (Local)
- 07/05/2008 | Copa Libertadores | 2-1 a Cruzeiro (Visitante)
- 11/04/2012 | Copa Libertadores | 2-0 a Fluminense (Visitante)
- 17/05/2012 | Copa Libertadores | 1-0 a Fluminense (Local)
- 01/05/2013 | Copa Libertadores | 1-0 a Corinthians (Local)
- 19/09/2018 | Copa Libertadores | 2-0 a Cruzeiro (Local)
- 24/10/2018 | Copa Libertadores | 2-0 a Palmeiras (Local)
- 09/05/2019 | Copa Libertadores | 2-1 a Athletico Paranaense (Local)
- 24/07/2019 | Copa Libertadores | 1-0 a Athletico Paranaense (Visitante)
- 31/07/2019 | Copa Libertadores | 2-0 a Athletico Paranaense (Local)
- 02/12/2020 | Copa Libertadores | 1-0 a Internacional (Visitante)
- 27/04/2021 | Copa Libertadores | 2-0 a Santos (Local)
- 15/08/2024 | Copa Sudamericana | 1-0 a Cruzeiro (Local)
- 08/09/2026 | Copa Sudamericana | 2-1 a San Pablo (Local)
- 20/10/2026 | Copa Sudamericana | 3-1 a Vasco da Gama (Visitante)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario