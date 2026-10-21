Boca estiró su ventaja histórica: llegó a las 43 victorias ante equipos brasileños

La diferencia con River y las series mano a mano

La comparación con River también favorece al Xeneize. El Millonario disputó 110 encuentros contra clubes brasileños en torneos de la Conmebol entre 1960 y 2026, con un saldo de 37 triunfos. Boca, además, sobresale por la cantidad de eliminatorias directas que protagonizó frente a equipos de ese país. En total, disputó 42 series mano a mano, de las cuales ganó 28 y perdió 14.

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Otro dato significativo aparece en las semifinales continentales: el conjunto azul y oro se enfrentó diez veces con rivales brasileños en esa instancia y logró avanzar en ocho oportunidades. A su vez, registra 18 eliminaciones de equipos brasileños en territorio de ese país, una marca que refuerza su trayectoria en escenarios tradicionalmente difíciles para los clubes argentinos.

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