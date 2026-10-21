Cuánto dinero ganó Boca tras eliminar a Vasco da Gama: qué premio recibirá si es campeón
El Xeneize aumentó sus ingresos internacionales después de eliminar al conjunto brasileño en tierras visitantes por la Copa Sudamericana 2026.
Boca consiguió mucho más que una clasificación deportiva con su victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. El pase a la final de la Copa Sudamericana 2026 también le permitió continuar sumando ingresos por su participación en el torneo organizado por la Conmebol.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena había comenzado su recorrido en esta competencia después de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde entonces, superó diferentes instancias y fue acumulando premios económicos hasta alcanzar la definición.
Con el dinero obtenido en las etapas anteriores, la institución azul y oro ya reunió 2,6 millones de dólares en premios deportivos, una cifra que podría incrementarse considerablemente según el resultado de la final.
¿Cuánto dinero ganó Boca en cada instancia?
El Xeneize tuvo que atravesar varias eliminatorias para llegar al partido decisivo. En cada ronda, la Conmebol estableció una recompensa económica para los equipos que lograron avanzar. El desglose de los premios acumulados es el siguiente:
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Playoffs: 500.000 dólares, tras superar a O'Higgins por penales.
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Octavos de final: 600.000 dólares, luego de eliminar a Recoleta.
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Cuartos de final: 700.000 dólares, por avanzar a la siguiente instancia.
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Semifinales: 800.000 dólares, tras imponerse ante São Paulo.
De esta manera, el club alcanzó un total de 2,6 millones de dólares antes de disputar la final. La clasificación frente a Vasco confirmó su presencia en la última instancia y le abrió la posibilidad de conseguir un ingreso todavía mayor.
El premio millonario que puede conseguir Boca si sale campeón
La diferencia económica entre ganar la Copa Sudamericana y terminar como subcampeón es considerable. Según el esquema de premios informado para la edición 2026, el campeón recibirá 10 millones de dólares, mientras que el equipo que pierda la final obtendrá 2,5 millones. Esas cifras se sumarán a los ingresos que cada club haya acumulado durante el certamen.
Por lo tanto, todavía tiene una importante suma en juego. Si conquista el título, podrá agregar el premio correspondiente al campeón a los 2,6 millones que ya consiguió durante su recorrido. Si termina segundo, también recibirá una recompensa por alcanzar la definición. El rival del Xeneize saldrá del cruce entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que disputarán su partido este miércoles.
¿Cuándo vuelve a jugar Boca?
Antes de la final continental, el equipo de la Ribera deberá retomar su participación en el Torneo Clausura. Este domingo 25 de octubre, desde las 17, visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El encuentro corresponderá a la fecha 14 del campeonato y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.
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