Cuánto dinero ganó Boca tras eliminar a Vasco da Gama: qué premio recibirá si es campeón

Boca es finalista de la Copa Sudamericana 2026

El premio millonario que puede conseguir Boca si sale campeón

La diferencia económica entre ganar la Copa Sudamericana y terminar como subcampeón es considerable. Según el esquema de premios informado para la edición 2026, el campeón recibirá 10 millones de dólares, mientras que el equipo que pierda la final obtendrá 2,5 millones. Esas cifras se sumarán a los ingresos que cada club haya acumulado durante el certamen.

Por lo tanto, todavía tiene una importante suma en juego. Si conquista el título, podrá agregar el premio correspondiente al campeón a los 2,6 millones que ya consiguió durante su recorrido. Si termina segundo, también recibirá una recompensa por alcanzar la definición. El rival del Xeneize saldrá del cruce entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que disputarán su partido este miércoles.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Antes de la final continental, el equipo de la Ribera deberá retomar su participación en el Torneo Clausura. Este domingo 25 de octubre, desde las 17, visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El encuentro corresponderá a la fecha 14 del campeonato y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.