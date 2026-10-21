El picante posteo de Leonel Flores al jugador de Vasco que se burló de Boca: luego lo borró

Arruabarrena habló sobre la provocación

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, también se refirió al episodio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y anticipó que conversaría con los involucrados. "Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito", expresó el técnico.

Luego, buscó bajar la tensión y relativizó el cruce entre los futbolistas: "Es un partido de fútbol y sabemos que hay pica, que es normal, pero no hay más incentivo que jugar una semifinal en Brasil".