El picante posteo de Leonel Flores al jugador de Vasco que se burló de Boca: luego lo borró
El juvenil de Boca imitó la polémica imagen del capitán de Vasco da Gama, que había aparecido rompiendo un escudo xeneize.
Boca eliminó a Vasco da Gama en el Maracaná, se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y también encontró una oportunidad para responder a una provocación que había generado malestar en el plantel. El protagonista fue Leonel Flores, quien le devolvió la cargada a Thiago Mendes con una publicación en redes sociales que luego decidió borrar.
Después del triunfo por 3-1 en Brasil, el juvenil xeneize compartió una historia de Instagram en la que aparecía vestido con los colores azul y oro mientras rompía el escudo de Vasco. La imagen fue una respuesta directa al gesto que había tenido el capitán brasileño tras la victoria de su equipo en La Bombonera.
La respuesta de Flores al polémico posteo de Thiago Mendes
La controversia había comenzado días antes, cuando Mendes publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo veía partiendo en dos el escudo de Boca. La publicación llegó después del triunfo por 1-0 del conjunto brasileño en el partido de ida de las semifinales.
La reacción del equipo argentino no tardó en llegar. Tras revertir la serie y conseguir el pasaje a la definición del certamen continental, varios futbolistas recordaron el episodio y le hicieron sentir su malestar al mediocampista. Flores se sumó a las respuestas con una imagen de características similares, aunque esta vez el escudo dañado era el del conjunto carioca. Además, acompañó la publicación con dos emojis que invitaban a guardar silencio.
Sin embargo, la historia permaneció visible apenas unos minutos antes de ser eliminada. La imagen ya había comenzado a circular por las redes sociales, donde los hinchas de Boca celebraban la clasificación conseguida en el Maracaná. Mendes, por su parte, había borrado su publicación original y ofrecido disculpas después de la repercusión que generó.
Arruabarrena habló sobre la provocación
El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, también se refirió al episodio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y anticipó que conversaría con los involucrados. "Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito", expresó el técnico.
Luego, buscó bajar la tensión y relativizó el cruce entre los futbolistas: "Es un partido de fútbol y sabemos que hay pica, que es normal, pero no hay más incentivo que jugar una semifinal en Brasil".
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