Arruabarrena elogió al plantel de Boca tras la hazaña en Brasil: "Hay un grupo que la sufrió..."
El entrenador xeneize celebró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana después del triunfo ante Vasco da Gama, destacó el compromiso de sus futbolistas y pidió mantener la calma.
Rodolfo Arruabarrena no ocultó su orgullo después de que Boca venciera 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y consiguiera el pasaje a la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras revertir la derrota por 1-0 en La Bombonera, el entrenador destacó el esfuerzo de sus dirigidos, aunque remarcó que todavía queda el paso más importante: ir por el título.
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico valoró el recorrido de un plantel que atravesó momentos complicados y ahora tiene la posibilidad de hacer historia con el conjunto de la Ribera.
"Esto es mérito del grupo, que lo ha sufrido, que en semestres anteriores ha tenido que remarla y ahora hemos cumplido el primer objetivo", expresó el Vasco. Además, reconoció la emoción que le generó el desenlace de la semifinal: "Hoy yo tenía ganas de entrar, de cabecear en los córners. Esto no se ve seguido".+
El mensaje de Arruabarrena tras la clasificación de Boca
Pese a la euforia por haber eliminado a Vasco en su estadio, Arruabarrena buscó evitar que la clasificación se convierta en un motivo para relajarse antes de tiempo. El entrenador sabe que Boca tiene por delante una final internacional y que la expectativa por conseguir un título es enorme.
"El hincha de Boca se los va hacer recordar, pero todavía no conseguimos nada. Sabemos que el club necesita un título, pero no nos vamos a meter esa presión. Hay un grupo que la sufrió, que ahora quiere hacer historia y tienen que aprovecharla", sostuvo.
El DT también resaltó que la clasificación no depende exclusivamente de sus decisiones tácticas, sino de la convicción de los futbolistas dentro del campo. "Los protagonistas son los jugadores. Si ellos no están convencidos, es imposible", afirmó.
En esa misma línea, describió a sus dirigidos como un grupo inteligente y con ambición, aunque insistió en que deberán avanzar paso a paso para alcanzar el objetivo: "Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido. No hemos logrado nada", agregó.
Boca ya piensa en Independiente y en la Tabla Anual
Aunque la final de la Copa Sudamericana aparece como el gran objetivo internacional, Arruabarrena recordó que el equipo debe cambiar rápidamente el foco hacia la competencia local. "Ahora, festejaremos en el avión y ya pensaremos en Independiente el domingo, porque es un clásico y tenemos que defender la tabla anual", explicó.
El entrenador también consideró que Boca mereció avanzar a la definición por lo realizado durante los dos encuentros de la serie y destacó la eficacia del equipo en los momentos determinantes. Para el técnico, el Xeneize justificó su clasificación por el rendimiento global de la eliminatoria y supo aprovechar las oportunidades que tuvo en Brasil.
¿Qué dijo Arruabarrena sobre el gol de Leandro Paredes?
Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Leandro Paredes. El capitán ingresó en el segundo tiempo pese a sufrir un desgarro apenas 11 días antes y terminó convirtiendo el gol que aseguró la clasificación de Boca.
Arruabarrena explicó que su decisión estuvo relacionada con el desarrollo del encuentro y el desgaste acumulado por los futbolistas de Vasco da Gama. "Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil. Entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio", señaló.
Finalmente, el entrenador destacó que el mediocampista pudo completar su participación sin sentir molestias y volvió a remarcar su importancia dentro del vestuario. "Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol", concluyó.
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