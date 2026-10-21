Arruabarrena elogió al plantel de Boca tras la hazaña en Brasil: "Hay un grupo que la sufrió..."

El DT también resaltó que la clasificación no depende exclusivamente de sus decisiones tácticas, sino de la convicción de los futbolistas dentro del campo. "Los protagonistas son los jugadores. Si ellos no están convencidos, es imposible", afirmó.

En esa misma línea, describió a sus dirigidos como un grupo inteligente y con ambición, aunque insistió en que deberán avanzar paso a paso para alcanzar el objetivo: "Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido. No hemos logrado nada", agregó.

"SI NO LOGRAMOS NADA..."JAJA, la frase del Vasco Arruabarrena una vez consumada la clasificación de BOCA a la final de la CONMEBOL #Sudamericana."Me tendré que ir a la m....", declaró el entrenador Xeneize fiel a su estilo.#TNTDataSports https://t.co/cMaTPD7HBJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

Boca ya piensa en Independiente y en la Tabla Anual

Aunque la final de la Copa Sudamericana aparece como el gran objetivo internacional, Arruabarrena recordó que el equipo debe cambiar rápidamente el foco hacia la competencia local. "Ahora, festejaremos en el avión y ya pensaremos en Independiente el domingo, porque es un clásico y tenemos que defender la tabla anual", explicó.

El entrenador también consideró que Boca mereció avanzar a la definición por lo realizado durante los dos encuentros de la serie y destacó la eficacia del equipo en los momentos determinantes. Para el técnico, el Xeneize justificó su clasificación por el rendimiento global de la eliminatoria y supo aprovechar las oportunidades que tuvo en Brasil.

Leandro Paredes marcó el gol agónico de Boca para clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Arruabarrena sobre el gol de Leandro Paredes?

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Leandro Paredes. El capitán ingresó en el segundo tiempo pese a sufrir un desgarro apenas 11 días antes y terminó convirtiendo el gol que aseguró la clasificación de Boca.

Arruabarrena explicó que su decisión estuvo relacionada con el desarrollo del encuentro y el desgaste acumulado por los futbolistas de Vasco da Gama. "Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil. Entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio", señaló.

Finalmente, el entrenador destacó que el mediocampista pudo completar su participación sin sentir molestias y volvió a remarcar su importancia dentro del vestuario. "Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol", concluyó.