La última duda de Arruabarrena en Boca para la final: tres jugadores pelean por un lugar
Con Miguel Merentiel y Sebastián Villa encaminados a ser titulares ante Atlético Mineiro, el entrenador del Xeneize debe elegir al tercer delantero.
A tres días de la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca todavía tiene una decisión importante por resolver en su formación: quién acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el frente de ataque. Los candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, tres futbolistas con perfiles distintos que pelean por un lugar en el equipo titular.
Aranda parece ser quien parte con una pequeña ventaja, siempre y cuando llegue en buenas condiciones físicas. El entrenador Rodolfo Arruabarrena lo considera una alternativa importante por su capacidad técnica, su talento para generar juego y su facilidad para asociarse con Leandro Paredes y los delanteros. Sin embargo, su principal inconveniente es la falta de continuidad.
Después de recuperarse de una lesión en el peroné, apenas pudo sumar minutos en dos encuentros. Por eso, todavía debe demostrar que está preparado para soportar la exigencia de una final internacional. Alan Velasco también tiene posibilidades de meterse entre los titulares.
El ex Independiente mostró algunas condiciones interesantes en sus últimas presentaciones, especialmente por su capacidad para jugar en espacios reducidos y conectarse con sus compañeros. Ante Banfield intentó desequilibrar con su gambeta y buscó el arco desde media distancia, aunque no consiguió resolver correctamente varias situaciones.
Leonel Flores, la alternativa más vertical de Boca
El tercer candidato es Leonel Flores, quien perdió protagonismo después de un comienzo prometedor en Primera. El juvenil de Boca Predio bajó su rendimiento y dejó de tener la influencia que había mostrado en sus primeras apariciones. A pesar de eso, cuenta con una característica que lo diferencia de sus competidores: es el más explosivo y vertical de los tres.
Su velocidad, capacidad para encarar en el uno contra uno y facilidad para atacar espacios pueden convertirse en herramientas importantes ante Atlético Mineiro. Además, tiene una ventaja táctica: puede desempeñarse por ambos costados y generar peligro pegado a la línea, mientras que Aranda y Velasco suelen sentirse más cómodos arrancando desde la izquierda hacia el centro.
Los 33 jugadores de Boca que viajan a Barranquilla
- Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Matías Satas, Nicolás Figal, Facundo "Jagger" Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Ángel Romero y Tomás Aranda.
- Delanteros: Milton Giménez, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro y Rodrigo Bacidalupe.
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