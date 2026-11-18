Leonel Flores, la alternativa más vertical de Boca

El tercer candidato es Leonel Flores, quien perdió protagonismo después de un comienzo prometedor en Primera. El juvenil de Boca Predio bajó su rendimiento y dejó de tener la influencia que había mostrado en sus primeras apariciones. A pesar de eso, cuenta con una característica que lo diferencia de sus competidores: es el más explosivo y vertical de los tres.