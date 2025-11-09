Polémica en la Bombonera: ¿era penal para Boca contra River en el final del partido?
Nicolás Ramírez había cobrado infracción de Franco Armani sobre Milton Giménez, pero tras la revisión, decidió dar marcha atrás. El Xeneize sigue 2-0 arriba ante River.
El Superclásico sumó un capítulo de polémica a los 36 minutos del segundo tiempo. Luego de un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes y una desatención del fondo de River, Milton Giménez fue derribado por Franco Armani dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal de inmediato.
Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, que llamó al juez principal para observar la acción en el monitor. Tras varios minutos de análisis, el juez decidió anular la infracción y continuar el juego con un bote a tierra. Boca sigue ganando 2-0 en La Bombonera, con un equipo que domina el trámite y se muestra ampliamente superior al conjunto de Marcelo Gallardo que se sintió inferior en todo momento y no pudo ejecutar el plan de juego que planeó.
Polémica en La Bombonera: ¿Era penal para Boca contra River?
El fondo de River, que tuvo una tarde para el olvido, volvió a cometer un error y dejó al delantero totalmente solo frente al arquero: Armani lo tocó levemente y el árbitro decidió marcar tiro desde los doce pasos. Sin embargo, unos minutos después se revisó la jugada y se hizo marcha atrás sin dudarlo.
Formaciones de Boca vs. River en el Superclásico del fútbol argentino
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos del Superclásico del fútbol argentino
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
